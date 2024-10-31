Ликвидация МСЭК: как она повлияет на социальные выплаты — Finance.ua

Ликвидация МСЭК: как она повлияет на социальные выплаты Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Ликвидация МСЭК: как она повлияет на социальные выплаты

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по противодействию коррупции при установлении инвалидности должностным лицам. Среди прочего указ предусматривает ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). С 1 января 2025 года областные, городские и межрайонные МСЭК по всей стране перестанут выполнять функции по экспертизе инвалидности и установлению потери трудоспособности.

Также недавно Министерство здравоохранения передало функции Центральной медико-санитарной экспертной комиссии Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности в городе Днепр.

Издание NV рассказало , повлияют ли эти изменения на статус инвалидности, соцвыплаты и пенсии.

В рамках реформы статус инвалидности остается неизменным. Инвалидность будет устанавливаться по заключению мультидисциплинарной команды с использованием цифровых инструментов.

Оценка работоспособности будет происходить после прохождения человеком реабилитации дистанционно и анонимно. В зависимости от степени трудоспособности, человек будет получать пособие и ежемесячную страховую выплату. Если произошла полная потеря трудоспособности и человек больше не может работать, ежемесячная финансовая поддержка от государства обеспечит ему достойное существование.

Кроме того, в рамках реформы предусматривается внедрение электронного кейс-менеджмента. Он объединит социальные и медицинские данные и сделает процессы поддержки более прозрачными и оперативными, а также поможет снизить бюрократию и повысить скорость и удобство получения помощи.

Реформа не предусматривает уменьшения выплат или социальных гарантий. Люди, получающие пенсии по инвалидности, будут продолжать получать все причитающиеся выплаты в полном объеме.

Дзеркало Тижня По материалам:

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