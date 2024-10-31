Ликвидация МСЭК: как она повлияет на социальные выплаты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ликвидация МСЭК: как она повлияет на социальные выплаты

Казна и Политика
0
Ликвидация МСЭК: как она повлияет на социальные выплаты
Ликвидация МСЭК: как она повлияет на социальные выплаты
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по противодействию коррупции при установлении инвалидности должностным лицам. Среди прочего указ предусматривает ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). С 1 января 2025 года областные, городские и межрайонные МСЭК по всей стране перестанут выполнять функции по экспертизе инвалидности и установлению потери трудоспособности.
Также недавно Министерство здравоохранения передало функции Центральной медико-санитарной экспертной комиссии Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности в городе Днепр.
Издание NV рассказало, повлияют ли эти изменения на статус инвалидности, соцвыплаты и пенсии.
В рамках реформы статус инвалидности остается неизменным. Инвалидность будет устанавливаться по заключению мультидисциплинарной команды с использованием цифровых инструментов.

Читайте также: «Антидесятка» руководителей МСЭК. Кто «заработал» больше всего

Оценка работоспособности будет происходить после прохождения человеком реабилитации дистанционно и анонимно. В зависимости от степени трудоспособности, человек будет получать пособие и ежемесячную страховую выплату. Если произошла полная потеря трудоспособности и человек больше не может работать, ежемесячная финансовая поддержка от государства обеспечит ему достойное существование.
Кроме того, в рамках реформы предусматривается внедрение электронного кейс-менеджмента. Он объединит социальные и медицинские данные и сделает процессы поддержки более прозрачными и оперативными, а также поможет снизить бюрократию и повысить скорость и удобство получения помощи.
Реформа не предусматривает уменьшения выплат или социальных гарантий. Люди, получающие пенсии по инвалидности, будут продолжать получать все причитающиеся выплаты в полном объеме.
По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.