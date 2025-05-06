Право управления авто по иску ТЦК: будет ли полиция изымать водительское удостоверение — Finance.ua

Право управления авто по иску ТЦК: будет ли полиция изымать водительское удостоверение Сегодня 12:13 — Технологии&Авто

Право управления авто по иску ТЦК: будет ли полиция изымать водительское удостоверение

У военнообязанных мужчин, в отношении которых по иску ТЦК суд вынес решение о временном ограничении в праве управления авто, смогут изымать водительские права. Соответствующую норму содержит обновленная редакция законопроекта Кабмина.

В ближайшее время парламент рассмотрит изменения в Закон «О дорожном движении», которые предусматривают новый порядок прекращения права на управление авто.

В доработанной комитетом версии законопроект предусматривает, что в случае лишения лица права на управление транспортными средствами или временного ограничения в праве управления транспортными средствами водительское удостоверение у такого лица изымается Национальной полицией или сдается лицом в территориальный орган МВД.

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Напомним, что согласно новой норме в Кодексе административного судопроизводства (статья 283−2), в случае неисполнения гражданином Украины в сроки, установленные законом о мобилизации, требования ТЦК об исполнении обязанности (обязанностей) ТЦК обращается в суд с исковым заявлением о применении судом временного ограничения такого лица в праве.

Таким образом, на законодательном уровне будут урегулированы последствия решения административного суда об ограничениях в праве управления. Напомним, на данный момент на уровне закона эти последствия четко не урегулированы.

Предлагается дополнить закон о дорожном движении новыми статьями 15−1-15−6, где, среди прочего, отдельно урегулировать вопрос о прекращении (приостановлении) права на управление транспортными средствами и признании водительского удостоверения недействительным.

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С учетом рекомендованных комитетом поправок предлагается установить, что право на управление транспортными средствами прекращается в случае:

лишения лица, у которого есть водительское удостоверение, выданное впервые, в установленном законодательством порядке права на управление транспортными средствами;

установления факта оформления и выдачи удостоверения водителя на основании фиктивных или поддельных документов или нарушений при сдаче теоретического, практического экзаменов;

установления факта нарушения требований законодательства при подтверждении отсутствия у лица медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, на основании чего было получено водительское удостоверение.

Информация о прекращении права на управление транспортными средствами и необходимости сдачи водительского удостоверения в течение 15 рабочих дней направляется человеку заказным письмом по адресу, указанному в Едином государственном реестре МВД, Едином государственном демографическом реестре.

Право на управление транспортными средствами приостанавливается в случае:

— лишения права на управление транспортными средствами в установленном законодательством порядке на срок лишения (кроме случаев, когда лицо имеет водительское удостоверение, выданное впервые);

— временного ограничения в праве управления транспортными средствами в установленном законодательством порядке;

— выявления у лица медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами соответствующих категорий.

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