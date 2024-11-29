Как обменять иностранное водительское удостоверение на национальное — алгоритм действий Сегодня 20:02 — Личные финансы

Как обменять иностранное водительское удостоверение на национальное — алгоритм действий

С началом полномасштабного вторжения многие граждане уехали за пределы страны. Многие из них за границей обменяли свои национальные водительские удостоверения на иностранные той страны, в которой находятся. Однако после возвращения на Родину на постоянное место жительства водительские документы подлежат обмену на национальные.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Когда нужно пересдавать экзамены

Если водительское удостоверение было выдано в стране, ратифицировавшей Женевскую конвенцию о дорожном движении 1949 года, обмен водительского документа осуществляется при следующих условиях:

необходимо сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД;

обучение в автошколе не предусматривается при предоставлении документа, подтверждающего факт выдачи удостоверения за рубежом.

Когда не нужно пересдавать экзамены

При условии, что гражданин Украины получил водительский документ в стране, ратифицировавшей Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года, экзамены сдавать не нужно. Для обмена водительского удостоверения необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД с пакетом документов.

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Также экзамены не сдаются, если между Украиной и государством, выдавшим иностранное удостоверение водителя, заключен международный договор о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. На сегодняшний день такие договоры действуют с Испанией, Италией, Литвой, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как обменять иностранное водительское удостоверение

Чтобы обменять водительские права, в сервисный центр МВД необходимо обратиться лично с такими документами:

паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, или временное удостоверение гражданина Украины, или вид на постоянное проживание;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами;

имеющееся удостоверение водителя и его нотариально заверенный перевод;

документ, выданный компетентным органом иностранного государства, дипломатическим представительством или консульским учреждением иностранного государства в Украине, подтверждающий факт выдачи такого водительского удостоверения и отсутствие сведений о лишении права на управление транспортными средствами или временном ограничении в этом праве, а также его нотариально заверенный перевод.

После обмена иностранного на украинское, в водительском удостоверении будут указаны все категории, которые были в национальном водительском удостоверении, обмененном за рубежом.

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по талонам электронной очереди. Они доступны на сайте через Э-запись и через терминал, расположенный непосредственно в сервисном центре МВД.

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