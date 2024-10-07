С сегодняшнего дня растут цены на оформление паспорта и водительского удостоверения — Finance.ua

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С сегодняшнего дня растут цены на оформление паспорта и водительского удостоверения

Личные финансы
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С сегодняшнего дня растут цены на оформление паспорта и водительского удостоверения
С сегодняшнего дня растут цены на оформление паспорта и водительского удостоверения
С 7 октября 2024 года меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ» на территории Украины.
Об этом сообщил Паспортный сервис на официальном сайте.

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Тариф на пакет сервисных услуг «Стандарт» составит:
  • оформление гражданам Украины паспортных документов — 650 грн;
  • оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера — 1250 грн;
  • обмен водительского удостоверения - 950 грн;
  • обмен свидетельства о регистрации транспортного средства — 950 грн;
  • проставление апостиля — 650 грн.
Напомним, с августа 2024 года был уменьшен возраст, с которого гражданин Украины может обратиться за оформлением загранпаспорта самостоятельно — теперь это можно сделать с 14 лет (ранее было с 16 лет).
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Также унифицирована стоимость оформления паспорта в случае обращения за границей в представительство ГП «Документ» — в таких случаях административный сбор будет равнозначным, что и на территории Украины. Если лицо обращается за оформлением внутреннего или загранпаспорта за рубежом, срок его оформления не должен превышать 3 месяцев.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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