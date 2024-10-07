С сегодняшнего дня растут цены на оформление паспорта и водительского удостоверения — Finance.ua

С сегодняшнего дня растут цены на оформление паспорта и водительского удостоверения
С 7 октября 2024 года меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ» на территории Украины.
Об этом сообщил Паспортный сервис на официальном сайте.
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Тариф на пакет сервисных услуг «Стандарт» составит:
- оформление гражданам Украины паспортных документов — 650 грн;
- оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера — 1250 грн;
- обмен водительского удостоверения - 950 грн;
- обмен свидетельства о регистрации транспортного средства — 950 грн;
- проставление апостиля — 650 грн.
Напомним, с августа 2024 года был уменьшен возраст, с которого гражданин Украины может обратиться за оформлением загранпаспорта самостоятельно — теперь это можно сделать с 14 лет (ранее было с 16 лет).
Также унифицирована стоимость оформления паспорта в случае обращения за границей в представительство ГП «Документ» — в таких случаях административный сбор будет равнозначным, что и на территории Украины. Если лицо обращается за оформлением внутреннего или загранпаспорта за рубежом, срок его оформления не должен превышать 3 месяцев.
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