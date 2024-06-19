Зеленский подписал закон об упрощении оформления паспортов — Finance.ua

Зеленский подписал закон об упрощении оформления паспортов Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об упрощении оформления паспортов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за рубежом. Законопроект направлен «на законодательное закрепление удобных для граждан Украины административных услуг, которые пользуются спросом и доказали свою эффективность в рамках реализации экспериментальных проектов».

Об этом сообщается на странице соответствующего законопроекта № 11 017 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью главы государства 17 июня.

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Соответствующие изменения вносятся в закон О Едином государственном демографическом реестре и документы, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус. В частности, говорится об оформлении паспортов за границей через госпредприятие Документ.

Они предусматривают:

возможность одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и паспорта/паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

возможность оформления через государственное предприятие Документ паспорта гражданина Украины и/или паспорта/паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, находящимся за пределами Украины;

уменьшение сроков срочного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины до семи дней;

что паспорт гражданина Украины в форме карты оформляется бессрочно лицам, достигшим шестидесяти пяти лет;

устраняются основные несогласованности в законодательстве, связанные со снижением возраста (с 16 до 14 лет) для оформления паспорта гражданина Украины и с оформлением и выдачей паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Законом внесены уточняющие изменения в закон О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине.

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