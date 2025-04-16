Правительство выделило почти 2 млрд грн для прифронтовых общин Украины — Finance.ua
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Правительство выделило почти 2 млрд грн для прифронтовых общин Украины

Казна и Политика
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Правительство выделило почти 2 млрд грн для прифронтовых общин Украины
Правительство выделило почти 2 млрд грн для прифронтовых общин Украины
Кабинет министров принял решение о выделении 1,8 миллиарда гривен для 180 общин в девяти прифронтовых регионах.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Отмечается, что денежную поддержку получат общины Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.
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Средства будут направлены на неотложные нужды, в частности:
  • аварийно-восстановительные работы после российских атак;
  • строительство укрытий;
  • закупку спецтехники для коммунальных предприятий;
  • ремонт критической инфраструктуры — сетей тепла и газа.
Как подчеркнул Шмыгаль, решение было принято по поручению президента Владимира Зеленского.
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Напомним, правительство расширило поддержку бизнеса в приграничных и прифронтовых регионах. До 500 тысяч гривен увеличили максимальный размер гранта по программе «Собственное Дело» для предпринимателей, ведущих или планирующих начать деятельность в этих областях. Грант могут получить предприниматели семи дополнительных регионов: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областей.
По материалам:
Finance.ua
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