Правительство выделило почти 2 млрд грн для прифронтовых общин Украины — Finance.ua

Правительство выделило почти 2 млрд грн для прифронтовых общин Украины Сегодня 09:25 — Казна и Политика

Правительство выделило почти 2 млрд грн для прифронтовых общин Украины

Кабинет министров принял решение о выделении 1,8 миллиарда гривен для 180 общин в девяти прифронтовых регионах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что денежную поддержку получат общины Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

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Средства будут направлены на неотложные нужды, в частности:

аварийно-восстановительные работы после российских атак;

строительство укрытий;

закупку спецтехники для коммунальных предприятий;

ремонт критической инфраструктуры — сетей тепла и газа.

Как подчеркнул Шмыгаль, решение было принято по поручению президента Владимира Зеленского.

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Напомним, правительство расширило поддержку бизнеса в приграничных и прифронтовых регионах. До 500 тысяч гривен увеличили максимальный размер гранта по программе «Собственное Дело» для предпринимателей, ведущих или планирующих начать деятельность в этих областях. Грант могут получить предприниматели семи дополнительных регионов: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областей.

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