Уряд удвічі збільшив суму гранту для бізнесу у прикордонних та прифронтових регіонах — Finance.ua

Уряд удвічі збільшив суму гранту для бізнесу у прикордонних та прифронтових регіонах Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Уряд удвічі збільшив суму гранту для бізнесу у прикордонних та прифронтових регіонах

Уряд розширив підтримку бізнесу у прикордонних та прифронтових регіонах. До 500 тисяч гривень збільшили максимальний розмір гранту за програмою «Власна Справа» для підприємців, які ведуть або планують розпочати діяльність у цих областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Бізнес у прифронтових та прикордонних з агресором регіонах працює в надзвичайно складних умовах та потребує посиленої підтримки держави. Весною минулого року ми збільшили розмір мікрогранту для бізнесу Харківської області, і це дало потужний результат. Якщо у другому півріччі 2023 року область була лише у другій десятці за кількістю грантів та створених робочих місць, то у другому півріччі 2024 року ці показники збільшились майже вдвічі: підприємці Харківщини отримали 402 гранти на 173 млн грн, що дозволить створити 706 нових робочих місць. Сьогодні ми масштабуємо цей досвід на всі прифронтові регіони», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Які регіони підпадають під умови

Грант зможуть отримати підприємці семи додаткових регіонів: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської областей.

Раніше збільшений розмір грантів було запроваджено для бізнесу Харківщини. Відтепер підприємці з восьми прифронтових регіонів зможуть скористатися розширеними умовами підтримки.

Умови отримання гранту

Для отримання гранту підприємці повинні створити 1−2 робочих місця залежно від суми гранту.

Грантові кошти можна використати на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і люди без досвіду ведення бізнесу.

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Окрім цього, уряд розширив перелік виноробної продукції, на виробництво та реалізацію якої можуть надаватися гранти, а також уточнено категорії отримувачів грантів для ветеранів та членів їхніх родин. Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Довідка Finance.ua:

за грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн на старт або розвиток бізнесу;

отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності;

для отримання гранту понад 75 тис. грн обов’язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту;

українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов’язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов’язкова.

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