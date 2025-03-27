«Власна Cправа»: 400 млн грн грантів на розвиток бізнесу отримають підприємці з початку 2025 року — Finance.ua

«Власна Cправа»: 400 млн грн грантів на розвиток бізнесу отримають підприємці з початку 2025 року Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

«Власна Cправа»: 400 млн грн грантів на розвиток бізнесу отримають підприємці з початку 2025 року

Вже 444 українці стали переможцями четвертої у 2025 році хвилі програми «Власна Cправа». Вони отримають гранти на старт або розширення бізнесу на 106 млн грн. Загалом з початку року за підсумками чотирьох хвиль гранти отримають 1626 підприємців на 400 млн грн.

Від старту програми її переможцями стали понад 24 000 українців, які отримають гранти на 5,8 млрд грн.

Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

«З початку цього року маємо вже понад 1600 переможців програми «Власна Справа», які отримають від держави на започаткування або розвиток свого бізнесу 400 млн грн. Кожен третій з них взяв грант на відкриття бізнесу, інші планують за грантові кошти масштабувати свою діяльність, збільшити обсяги виробництва, розвивати нові напрямки, завойовувати нові ринки. Загалом від початку дії програми гранти отримали понад 24000 українців, в розвиток їхнього бізнесу інвестовано майже 6 млрд грн.

За підтримки держави підприємці працюють, сплачують податки до бюджету, створюють робочі місця, зміцнюють нашу економіку. 5550 грантерів вже сплатили до бюджету податків і зборів у розмірі взятих грантів", — зазначила Юлія Свириденко.

Серед отримувачів мікрогрантів четвертої хвилі 57% жінок, 35% чоловіків, 8% юридичних осіб.

Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (57), Івано-Франківської (43), Харківської (39), Київської (38) та Рівненської (31) областей. Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантери четвертої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 150 людей;

тимчасове розміщування й організація харчування — 64 людини;

надання інших видів послуг — 48 людей;

переробна промисловість — 47 людей.

За грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн на старт або розвиток бізнесу. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов’язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов’язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов’язкова.

Підприємці Харкова та Харківської області можуть отримати грант до 300 тис. грн та до 500 тис. грн за умови створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.

borgexpert За матеріалами:

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