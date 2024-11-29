Каждая 8 компания в Украине зарегистрирована на прифронтовой территории — Опендатабот Сегодня 15:04

Каждая 8 компания в Украине зарегистрирована на прифронтовой территории — Опендатабот

180 253 украинских компаний зарегистрированы на прифронтовых территориях по данным Минреинтеграции. Из них 14% - на территориях активных боевых действий. Больше всего таких бизнесов в Харьковской и Запорожской областях.

Об этом свидетельствует статистика Опендатабота.

В настоящее время в Украине зарегистрировано более 1,4 млн компаний. 13% из них зарегистрированы на прифронтовых территориях — около 180 тыс. бизнесов.

Только 1,1 тысячи таких компаний работают на территориях, где ведутся активные бои и отключены все государственные реестры. Еще 25 тыс. (14%) находятся на территории активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы. Подавляющее большинство зарегистрировано на территории возможных боевых действий — это 153 тыс. бизнесов.

В Харьковской области зарегистрировано больше всего бизнесов среди 9 прифронтовых областей. Более трети компаний зарегистрировано именно в этом регионе — более 69 тыс. Почти вдвое меньше бизнесов зарегистрировано в Запорожской области — 32 тыс. Тройку закрывает Николаевщина с показателем в 27 тыс. (15,2%).

Справка Finance.ua:

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Занятость и заработные платы будут постепенно расти из-за дефицита рабочих и усиления спроса со стороны работодателей. Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ. Несмотря на рост предложения на рынке труда, дефицит кадров и их негативное влияние на деятельность предприятий, по опросам, существенно усилились практически во всех видах экономической деятельности.

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