В Украине расширили программу денежного пособия жителям прифронтовых территорий — Finance.ua

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В Украине расширили программу денежного пособия жителям прифронтовых территорий

Личные финансы
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В Украине расширили программу денежного пособия жителям прифронтовых территорий
В Украине расширили программу денежного пособия жителям прифронтовых территорий
Накануне зимы стартовала новая волна программы денежного пособия от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), в рамках которой расширены и добавлены новые категории украинцев.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Что изменилось

В список получателей, кроме тех, кто получал ранее, теперь вошли лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью, которые одновременно отвечают следующим критериям:
  • проживают на территориях активных или возможных боевых действий (согласно приказу № 309);
  • получают социальное пособие менее 3250 грн в месяц;
  • не получают пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций во время предоставления помощи.

Размер выплат

Размер пособия составляет разницу между 3250 грн и суммой уже существующего социального пособия от государства, получаемого человеком. К примеру, если человек получает 2700 грн социального пособия, выплата будет составлять дополнительно 550 грн.
В настоящее время эта программа рассчитана на 6 месяцев, общая сумма средств, которую ВПП направит на помощь — более 284 млн грн.
Денежные средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой Укрпочты. Платежи на банковские счета осуществляют уже сейчас, выплаты через Укрпочту начнутся через несколько недель.
Обращаться к ВПП ООН или Министерству социальной политики не нужно — списки получателей формирует ГП «ИОЦ Минсоцполитики» на основании имеющихся в государстве реестров, а ВПП направляет денежные выплаты этим людям.

Справка Finance.ua:

  • В августе 2023 года Минсоцполитики и Всемирная продовольственная программа ООН объединили свои усилия для финансовой поддержки пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий. В результате денежное пособие получают пенсионеры, у которых низкая пенсия и не которые не получают другие денежные пособия от международных организаций.
  • С февраля по апрель 2024 года совместный проект с ВПП ООН был расширен на лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью. В рамках такого сотрудничества дополнительной поддержкой за счет средств ВПП ООН охвачено более 750 тысяч украинцев.
  • Пособие ежемесячно получают более 400 тысяч украинских пенсионеров. В настоящее время программа финансируется вкладами Германии, Европейского союза, США, Франции и частных доноров.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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