В Украине расширили программу денежного пособия жителям прифронтовых территорий — Finance.ua

В Украине расширили программу денежного пособия жителям прифронтовых территорий Сегодня 17:02 — Личные финансы

В Украине расширили программу денежного пособия жителям прифронтовых территорий

Накануне зимы стартовала новая волна программы денежного пособия от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), в рамках которой расширены и добавлены новые категории украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Что изменилось

В список получателей, кроме тех, кто получал ранее, теперь вошли лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью, которые одновременно отвечают следующим критериям:

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (согласно приказу № 309);

получают социальное пособие менее 3250 грн в месяц;

не получают пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций во время предоставления помощи.

Размер выплат

Размер пособия составляет разницу между 3250 грн и суммой уже существующего социального пособия от государства, получаемого человеком. К примеру, если человек получает 2700 грн социального пособия, выплата будет составлять дополнительно 550 грн.

В настоящее время эта программа рассчитана на 6 месяцев, общая сумма средств, которую ВПП направит на помощь — более 284 млн грн.

Денежные средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой Укрпочты. Платежи на банковские счета осуществляют уже сейчас, выплаты через Укрпочту начнутся через несколько недель.

Обращаться к ВПП ООН или Министерству социальной политики не нужно — списки получателей формирует ГП «ИОЦ Минсоцполитики» на основании имеющихся в государстве реестров, а ВПП направляет денежные выплаты этим людям.

Справка Finance.ua:

В августе 2023 года Минсоцполитики и Всемирная продовольственная программа ООН объединили свои усилия для финансовой поддержки пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий. В результате денежное пособие получают пенсионеры, у которых низкая пенсия и не которые не получают другие денежные пособия от международных организаций.

С февраля по апрель 2024 года совместный проект с ВПП ООН был расширен на лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью. В рамках такого сотрудничества дополнительной поддержкой за счет средств ВПП ООН охвачено более 750 тысяч украинцев.

Пособие ежемесячно получают более 400 тысяч украинских пенсионеров. В настоящее время программа финансируется вкладами Германии, Европейского союза, США, Франции и частных доноров.

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