Правительство выделило деньги на покупку дронов: сколько средств направят бригадам — Finance.ua

Правительство выделило деньги на покупку дронов: сколько средств направят бригадам Сегодня 16:03 — Казна и Политика

Правительство выделило деньги на покупку дронов: сколько средств направят бригадам

Министерство обороны выделит дополнительно 1,1 млрд грн для закупки беспилотников.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на очередном заседании Кабинета Министров, 13 декабря.

По его словам, эти средства будут перечислены непосредственно бригадам для финансирования наиболее важных потребностей.

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«Президент дал правительству поручение повысить прямое финансирование бригад для дополнительной закупки дронов. Сегодня это поручение будет выполнено», — подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что всего в этом месяце Минобороны напрямую перечислит военным бригадам 4,3 млрд грн.

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В целом, как отметил премьер-министр, за 11 месяцев этого года такое прямое финансирование составило 27,2 млрд грн, из которых 8,8 млрд направлено на закупку беспилотников, 3,9 млрд грн — другого вооружения и техники, 2,1 млрд — автомобилей и 1,5 млрд грн — средств РЭБ.

При этом Шмыгаль сообщил, что за 10 месяцев 2024 года правительство потратило 229 млрд грн на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, продуктов питания для Сил безопасности и обороны. Кроме того, еще 226 млрд грн за этот период выделено на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины.

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«Что касается прямого финансирования бригад, то правительство приняло решение, что в следующем году оно будет не меньше, чем в этом году. Это особенно важно для быстрой закупки дронов, которых в этом году планируем произвести более 1,5 миллиона. В следующем году на закупку дронов в госбюджете также выделено 100 млрд грн», — подчеркнул премьер-министр и добавил, что государство готово инвестировать и поддерживать украинских производителей.

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