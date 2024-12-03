Зеленский подписал указ о санкциях против производителей и поставщиков дронов для рф — Finance.ua

Зеленский подписал указ о санкциях против производителей и поставщиков дронов для рф
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о пакете санкций против российских и некоторых других физических и юридических лиц, работающих на российскую военную систему.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
«Это разработчики, производители и поставщики беспилотников для оккупанта, лица, которые помогают завозить в россию критические компоненты, а также обучают операторов дронов. В общей сложности более сотни субъектов», — заявил он.
Зеленский сообщил о работе со странами-партнерами по синхронизации их санкций с украинскими.
Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против 28 физических лиц из россии, а также трех юридических лиц из США и Каймановых Островов. В приложении к документу отмечено, что санкции против физических лиц введены на десятилетний срок.
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