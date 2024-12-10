Зеленский поручил Шмыгалю увеличить финансирование прямой закупки дронов в бригадах — Finance.ua

Зеленский поручил Шмыгалю увеличить финансирование прямой закупки дронов в бригадах Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Зеленский поручил Шмыгалю увеличить финансирование прямой закупки дронов в бригадах

Президент Владимир Зеленский поручил найти дополнительные средства на закупку дронов. Они будут выделены непосредственно бригадам.

Об этом он рассказал во время вечернего обращения.

Он заявил, что заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского по поводу текущей ситуации на фронте. Обсудил также и операцию в Курской области.

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Отдельно был доклад полковника Павла Палисы, который недавно назначен заместителем руководителя Офиса президента.

«Был также отдельный доклад Павла Палисы относительно сумм прямых средств у бригады напрямую — для дополнительной закупки дронов. Недавно уже приняли решение о сумме таких прямых денег. Но сейчас я вижу, что этой суммы также недостаточно», — рассказал Зеленский.

Поэтому президент поручил премьер-министру Денису Шмыгалю в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно.

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Напомним, в Украине за последние годы существенно выросли объемы производства оружия, что стало ключевым фактором в поддержке Вооруженных сил во время войны с россией.

Оборонно-промышленный комплекс страны активно развивается благодаря сотрудничеству с международными партнерами, которые предоставляют финансирование для расширения производства и поставок военной техники, в частности беспилотников.

Эти меры способствуют оснащению украинских военных современными боевыми средствами, а также обеспечивают экономическую стабильность даже в сложных условиях войны.

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