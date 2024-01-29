Правительство внесло изменения в порядок предоставления финпомощи бизнесу — Finance.ua

Правительство внесло изменения в порядок предоставления финпомощи бизнесу
Правительство внесло изменения в порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства.
Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.
В частности, продлен на один год срок кредитования субъектов предпринимательства — сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным кредитным договорам до 31.03.2025.
Кроме того, Кабмин ввел механизм предоставления частичных гарантий банкам по кредитным обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства.
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Правительство также изложило в новой редакции термин «зона высокого военного риска», которая предусматривает временное расширение действия льготных условий порядка предоставления финансовой государственной поддержки на таких территориях с одного года до трех.
Напомним, в Украине на 1 января 2024 года зарегистрировано 1 млн 495 тыс. юрлиц. На первом месте — Киев. По состоянию на 1 января этого года в столице зарегистрировано 376,1 тыс. юрлиц. На втором месте — Днепропетровская область, с показателем в 111 тыс. юрлиц. Замыкает тройку лидеров Одесская область, где на 1 января этого года зарегистрировано 93 тыс. юрлиц.
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