Состоялась непростая дискуссия с представителями бизнеса — Зеленский — Finance.ua
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Состоялась непростая дискуссия с представителями бизнеса — Зеленский

Казна и Политика
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Владимир Зеленский сообщил, что сегодня члены правительства провели с представителями украинского бизнеса встречу, в ходе которой состоялась непростая дискуссия.
Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передает Укринформ.
«Сегодня чиновники встречались с представителями украинского бизнеса. Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть действительно сложности. Я ознакомился с деталями. Попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты. У каждого может быть свой взгляд, да, но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей — крепостью Украины, силой нашего общества, нашей экономики. Все наработки будут представлены на СНБО», — рассказал Президент.
По информации Forbes, встреча проходила в смешанном формате — часть предпринимателей подключилась онлайн.
«Со стороны власти в ней принимали участие первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, старшая советница руководителя Офиса Президента Дария Заривна, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук», — говорится в сообщении.
Как говорится, по словам одного из бизнесменов, была реакция на заявление Общественного движения «Манифест 42» по делу основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы.
По материалам:
Укрінформ
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