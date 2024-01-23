Состоялась непростая дискуссия с представителями бизнеса — Зеленский Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня члены правительства провели с представителями украинского бизнеса встречу, в ходе которой состоялась непростая дискуссия.

Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении , передает Укринформ.

«Сегодня чиновники встречались с представителями украинского бизнеса. Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть действительно сложности. Я ознакомился с деталями. Попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты. У каждого может быть свой взгляд, да, но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей — крепостью Украины, силой нашего общества, нашей экономики. Все наработки будут представлены на СНБО», — рассказал Президент.

По информации Forbes , встреча проходила в смешанном формате — часть предпринимателей подключилась онлайн.

«Со стороны власти в ней принимали участие первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, старшая советница руководителя Офиса Президента Дария Заривна, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук», — говорится в сообщении.

Как говорится, по словам одного из бизнесменов, была реакция на заявление Общественного движения «Манифест 42» по делу основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы.

Укрінформ По материалам:

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