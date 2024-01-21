Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса — исследование Сегодня 11:30 — Казна и Политика

Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса — исследование

Украинский бизнес продолжает восстанавливаться, однако впервые за более чем 1,5 года опрос показал опасения по поводу опасности работы в Украине, кроме того, на второе место вышла нехватка кадров.

Об этом говорилось в опросе предприятий NRES (New Monthly Enterprises Survey), проведенном Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) в декабре 2023 года.

«В декабре 2023-го украинский бизнес продолжил восстанавливаться, хотя доля предпринимателей, рассматривающих расширение деятельности в следующие два года, уменьшилась. При этом главной проблемой в своей деятельности бизнес впервые за более чем 1,5 года этого опроса указал опасность своей работы. На втором месте — нехватка кадров», — сообщила исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузякив.

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Доля респондентов, для которых опасность работы является существенным препятствием, выросла с 38% в ноябре до 53% в декабре — максимума за все время проведения исследования (с мая 2022 года).

Для малого и микробизнеса основными препятствиями являются рост цен на сырье/материалы/товары и дефицит, также мешает проблема уменьшения спроса. Микробизнес вдвое чаще жалуется на нехватку оборотных средств.

В декабре впервые за последние месяцы ожидания бизнеса на ближайшие два года ухудшились, но оптимисты все равно преобладают на пессимистами.

Доля тех, кто планирует расширить деятельность, уменьшилась с 24,2% до 19,1%, не планируют изменений в течение двух лет 72% опрошенных. А доля тех, кто прогнозирует сокращение деятельности через два года, выросла с 6,7% до 9,1%.

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Отмечается, что в декабре выросла как доля предприятий, которые сообщили об оживлении деловой активности по сравнению с предыдущим годом — с 62,9% до 63,6%, так и доля сообщивших об ухудшении ситуации — с 12,6% до 13,2%, в то время как доля тех, у кого ничего не изменилось, снизилась до 23,2% с 24,6%.

Согласно исследованию, о дальнейшем восстановлении свидетельствует и динамика показателей производства в декабре по сравнению с ноябрем: доля предприятий, увеличивших производство, выросла с 29,6% до 34,4%, а доля сокративших производство уменьшилась с 18,3% до 16,8%.

Ожидания

Что касается ожиданий бизнеса, то на следующие 3−4 месяца они остаются позитивными. Доля предприятий, планирующих рост производства в ближайшие 3−4 месяца, составляет 38,5%, снижение производства ожидается только 5,3%.

Как бизнес воспринимает государство

Согласно результатам, 25% опрошенных затруднились ответить на вопрос, 33% - видят в государстве регулятора, 31% - препятствие, 7% называют государство партнером, 2% - врагом и 1% - другом.

«Такое распределение ответов указывает на важность диалога с бизнесом при формулировании государственной политики», — отметил старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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