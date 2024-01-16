Зеленский в Давосе пригласил крупный бизнес инвестировать и восстанавливать Украину — Finance.ua

Зеленский в Давосе пригласил крупный бизнес инвестировать и восстанавливать Украину
Президент Владимир Зеленский на встрече в Давосе пригласил представителей крупного бизнеса инвестировать в Украину и участвовать в ее восстановлении.
Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Отмечается, что Зеленский на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе принял участие во встрече «Руководители крупного бизнеса — Украине», на которой проинформировал «об экономическом росте нашей страны, который в 2023-м превысил 5%, и об оптимистических прогнозах по росту ВВП на текущий год».
Президент подчеркнул, что Украина восстановила экспортные возможности благодаря функционированию независимого от россии «зернового коридора».
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«Мы создали параллельный коридор и продемонстрировали, что можем оттеснить флот россии из Черного моря. Мы начали транспортировать не только зерно, но и другие товары», — отметил он.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что украинские власти прилагают значительные усилия для обеспечения защиты от воздушного террора россии.
Сообщается, что президент пригласил представителей бизнеса инвестировать в Украину и участвовать в ее восстановлении.
«Важно, что вы стоите с нами, я благодарю вас за вашу поддержку. Это очень важно — быть здесь, усиливать инвестиции в Украину и поддерживать нашу экономику», — сказал Зеленский.
Глава государства также отметил особый потенциал и перспективы военного производства. В частности, отметил важность кооперации с передовыми западными оборонными компаниями.
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