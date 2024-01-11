Зерновой коридор вышел на довоенные мощности — Finance.ua

Зерновой коридор вышел на довоенные мощности Сегодня 15:44 — Аграрный рынок

Зерновой коридор вышел на довоенные мощности

Работа «зернового коридора» в Черном море достигла довоенных показателей. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Он отметил, что «зерновой коридор» работает на тех мощностях, которые были в Украине до начала полномасштабной войны. Им смогли воспользоваться уже 500 судов, которые перевезли более 10 млн тонн грузов.

«Подавляющее большинство грузов — это зерно, которого так не хватает на так называемом глобальном Юге», — сказал Плетенчук.

По его словам, не стоит говорить, что «зерновое соглашение» — это альтернатива украинскому коридору. Ведь количество перевозимых грузов «говорит само за себя».

17 июля 2023 года москва официально объявила о выходе из «зернового соглашения». По словам президента рф владимира путина, для возобновления соглашения необходимо вывести из-под санкций поставки российского зерна и удобрений «на мировые рынки», подключить банки к SWIFT, снять «все ограничения», возобновить поставки запчастей для сельхозтехники и «решить вопрос с фрахтом и страхованием российских судов».

Впрочем, заблокировать экспорт зерна стране-агрессору не удалось. Благодаря неоднократным ударам по российскому флоту Украина смогла использовать Черноморский зерновой коридор для гражданских целей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

minprom По материалам:

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