Зерновой коридор вышел на довоенные мощности — Finance.ua

Зерновой коридор вышел на довоенные мощности
Работа «зернового коридора» в Черном море достигла довоенных показателей. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
Он отметил, что «зерновой коридор» работает на тех мощностях, которые были в Украине до начала полномасштабной войны. Им смогли воспользоваться уже 500 судов, которые перевезли более 10 млн тонн грузов.
«Подавляющее большинство грузов — это зерно, которого так не хватает на так называемом глобальном Юге», — сказал Плетенчук.
По его словам, не стоит говорить, что «зерновое соглашение» — это альтернатива украинскому коридору. Ведь количество перевозимых грузов «говорит само за себя».
17 июля 2023 года москва официально объявила о выходе из «зернового соглашения». По словам президента рф владимира путина, для возобновления соглашения необходимо вывести из-под санкций поставки российского зерна и удобрений «на мировые рынки», подключить банки к SWIFT, снять «все ограничения», возобновить поставки запчастей для сельхозтехники и «решить вопрос с фрахтом и страхованием российских судов».
Впрочем, заблокировать экспорт зерна стране-агрессору не удалось. Благодаря неоднократным ударам по российскому флоту Украина смогла использовать Черноморский зерновой коридор для гражданских целей.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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