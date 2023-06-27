Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на этот год — Finance.ua

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Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на этот год

Казна и Политика
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Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на этот год
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на этот год
Кабинет Министров принял постановление № 631 «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2023 год».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Решение было принято на заседании в субботу, 24 июня.
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Постановлением определены доходы бюджета Пенсионного фонда в размере 768,9 млрд грн. Из них:
  • 451,1 млрд грн — собственные доходы;
  • 27,7 млрд грн — средства по общеобязательному государственному социальному страхованию;
  • 249 млрд грн — средства Государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных программ и выплат по социальному страхованию;
  • 37,9 млрд грн — средства Государственного бюджета Украины на выплату жилищных субсидий и льгот.
Также правительство предусмотрело расходы бюджета ПФУ на пенсии и социальные выплаты в общей сумме 768,9 млрд грн.
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Как отметили в Пенсионном фонде, бюджет ведомства на 2023 год сбалансированный.
Напомним, за январь-май 2023 года Пенсионный фонд Украины получил 163 млрд грн поступлений от ЕСВ, что на 15,4 млрд грн больше запланированного. В целом, собственные доходы ПФУ (часть социального взноса + другие платежи) за указанный период составили 175,6 млрд грн, что на 29,2 млрд грн больше, чем за январь-май 2022 года.
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Ранее пенсионный фонд провел перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии проработали не менее двух лет. Выплаты увеличились в среднем на 221,74 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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