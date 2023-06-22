Некоторые пенсионеры будут получать по две пенсии — Finance.ua
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Некоторые пенсионеры будут получать по две пенсии

Казна и Политика
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В Украине уже не один год идет дискуссия о необходимости введения накопительной пенсии. Некоторый период украинцы, возможно, будут получать сразу две пенсии.
Верховная Рада рассматривает законопроект № 9212, в котором предложено ввести накопительные пенсии. Если его примут, то украинцы до 55 лет будут платить взносы в накопительный пенсионный фонд. Еще часть будет платить работодатель, а также государство.
Если проект будет введен в действие в 2023 году, тогда размер взносов будет следующим:
  • 2023 год — 2% от зарплаты;
  • 2024 год — 3% от зарплаты;
  • 2025 год — 4% от зарплаты.
Вероятно, определенный период времени пенсионеры будут получать сразу по 2 выплаты в месяц: обычную и накопительную пенсию.
Заметьте! Есть риск, что пока украинцы будут накапливать свои средства, они могут обесцениться в результате инфляции.

Как в Украине изменилась пенсия за год

В первую очередь выросла минимальная и максимальная пенсии, поскольку они привязаны к прожиточному минимуму. За год он вырос на 159 гривен. Ситуация выглядит следующим образом:
  • Минимальная пенсия — прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, 2093 грн;
  • Максимальная — это 10 прожиточных минимумов, 20 930 грн.

Сколько получают украинцы после индексации и перерасчета выплат

Также для украинцев проиндексировали выплаты (19,7%), а для работающих пенсионеров произвели перерасчет при условии, что от предыдущего прошло не менее 24 месяцев. Также у них должен быть наработан стаж до 2 лет.
Как изменился размер пенсий:
  • Если пенсия была на уровне 2100 гривен, то повышение составило 420 гривен.
  • Более 3000 гривен — на 600 гривен.
  • Пенсия 3500 гривен — на 700 гривен.
  • Пенсия 4000 гривен — на 800 гривен.
  • Пенсия 5000 гривен — на 1000 гривен.
  • Пенсия 7500 гривен — на 1500 гривен.
К слову, при индексации размер пенсий увеличился от 100 до 1000 гривен — все зависело от индивидуальной суммы выплат каждого человека.
Как сообщали Українські Новини, 1 марта, несмотря на военное положение в Украине, состоялась ежегодная индексация пенсий. Выплаты повысили на 19,7% для 10,5 млн пенсионеров.
Между тем, украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на ежемесячные компенсационные выплаты в около 300−570 грн. Однако только при условии, что пенсии, которые они получают, меньше 10 340 грн.
А с 1 июля на доплату к пенсии в размере 1000 грн в июне могут претендовать украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 5842 грн и при выходе на заслуженный отдых имели 35 лет стажа. Речь идет об украинцах, продолживших работать на заслуженном отдыхе и получивших, по меньшей мере, 24 месяца дополнительного стажа.
По материалам:
Українські Новини
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