Правительство упростило выплату компенсации за проживание ВПЛ — Finance.ua

Правительство упростило выплату компенсации за проживание ВПЛ
Правительство приняло новый порядок компенсации стоимости коммунальных услуг заведениям, где размещаются семьи внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров.
«Делаем эту процедуру более эффективной. Функцию выплат передаем Пенсионному фонду», — отметил он.
Шмыгаль пояснил, что выплаты будут производиться непосредственно учреждениям, где проживают внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых они находятся.
«Цифровизация процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут каждый месяц, а не с задержкой в квартал», — подчеркнул премьер-министр.
Напомним, ранее Кабмин расширил программу жилищных субсидий для переселенцев, теперь она продлевается автоматически, покрывает больше расходов и позволяет арендовать любое жилье. Семья платит не более 20% своего дохода, остальное покрывает государство.
Внутренне перемещенные лица могут лишиться выплат на проживание, если на их депозитном банковском счете размещено средств более чем на 100 тыс. грн.
Справка Finance.ua:
С 29 января на Украине можно оформлять субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.
Субсидией смогут воспользоваться ВПЛ:
- которые выехали из оккупированных рф регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания;
- которые хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого;
- которые арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.
Субсидию на аренду жилья будут предоставлять при условии, что:
- арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями;
- арендатор не получает от государства пособие на проживание ВПЛ;
- арендодатель жилья уже не получает на него компенсацию по программе «Прихисток».
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