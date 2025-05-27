Правительство упростило выплату компенсации за проживание ВПЛ — Finance.ua

Правительство упростило выплату компенсации за проживание ВПЛ Сегодня 15:45 — Личные финансы

Правительство упростило выплату компенсации за проживание ВПЛ

Правительство приняло новый порядок компенсации стоимости коммунальных услуг заведениям, где размещаются семьи внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров.

«Делаем эту процедуру более эффективной. Функцию выплат передаем Пенсионному фонду», — отметил он.

Шмыгаль пояснил, что выплаты будут производиться непосредственно учреждениям, где проживают внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых они находятся.

«Цифровизация процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут каждый месяц, а не с задержкой в ​​квартал», — подчеркнул премьер-министр.

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Напомним, ранее Кабмин расширил программу жилищных субсидий для переселенцев, теперь она продлевается автоматически, покрывает больше расходов и позволяет арендовать любое жилье. Семья платит не более 20% своего дохода, остальное покрывает государство.

Внутренне перемещенные лица могут лишиться выплат на проживание, если на их депозитном банковском счете размещено средств более чем на 100 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

С 29 января на Украине можно оформлять субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.

Субсидией смогут воспользоваться ВПЛ:

которые выехали из оккупированных рф регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания;

которые хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого;

которые арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

Субсидию на аренду жилья будут предоставлять при условии, что:

арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями;

арендатор не получает от государства пособие на проживание ВПЛ;

арендодатель жилья уже не получает на него компенсацию по программе «Прихисток».

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