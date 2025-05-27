Правительство упростило выплату компенсации за проживание ВПЛ — Finance.ua

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Правительство упростило выплату компенсации за проживание ВПЛ

Личные финансы
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Правительство упростило выплату компенсации за проживание ВПЛ
Правительство упростило выплату компенсации за проживание ВПЛ
Правительство приняло новый порядок компенсации стоимости коммунальных услуг заведениям, где размещаются семьи внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров.
«Делаем эту процедуру более эффективной. Функцию выплат передаем Пенсионному фонду», — отметил он.
Шмыгаль пояснил, что выплаты будут производиться непосредственно учреждениям, где проживают внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых они находятся.
«Цифровизация процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут каждый месяц, а не с задержкой в ​​квартал», — подчеркнул премьер-министр.
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Напомним, ранее Кабмин расширил программу жилищных субсидий для переселенцев, теперь она продлевается автоматически, покрывает больше расходов и позволяет арендовать любое жилье. Семья платит не более 20% своего дохода, остальное покрывает государство.
Внутренне перемещенные лица могут лишиться выплат на проживание, если на их депозитном банковском счете размещено средств более чем на 100 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

С 29 января на Украине можно оформлять субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.
Субсидией смогут воспользоваться ВПЛ:
  • которые выехали из оккупированных рф регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания;
  • которые хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого;
  • которые арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.
Субсидию на аренду жилья будут предоставлять при условии, что:
  • арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями;
  • арендатор не получает от государства пособие на проживание ВПЛ;
  • арендодатель жилья уже не получает на него компенсацию по программе «Прихисток».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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