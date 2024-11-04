Правительство упростило регистрацию волонтерских автомобилей для военнослужащих — Finance.ua

Правительство упростило регистрацию волонтерских автомобилей для военнослужащих
Правительство ввело механизм временного государственного учета транспортных средств, получаемых военнослужащими как гуманитарную помощь. Теперь военнослужащие могут зарегистрировать такой транспорт на свое имя и пользоваться им на законных основаниях до завершения военного положения и три месяца после его отмены или прекращения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Теперь, чтобы поставить такой автомобиль на временный государственный учет, военнослужащий в течение 10 дней от подписания акта приема-передачи (как этого требует законодательство по всем случаям регистрации ввезенных автомобилей) должен подать в сервисный центр:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ о прохождении военной службы;
- акт приема-передачи транспортного средства установленной формы;
- распечатанную электронную декларацию.
Военнослужащие, получившие транспортные средства в качестве гуманитарной помощи с начала декабря 2023 года и до вступления Постановления в силу, могут зарегистрировать их в сервисных центрах в течение следующих трех месяцев (с момента принятия данного Постановления) на основании указанных выше документов (акт приема-передачи может быть произвольной формы). Порядок регистрации транспорта, переданного военнослужащим в качестве гуманитарной помощи, до декабря 2023 года будет установлен дополнительно.
Чтобы упростить в дальнейшем перерегистрацию транспортного средства, признанного гуманитарной помощью, на других военнослужащих, в акте приема-передачи можно указать до 5 военнослужащих, имеющих право управлять этим транспортом и перерегистрировать его на себя. Следовательно, сведения о них вносятся в регистрационный талон в графу «Особые отметки».
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После завершения регистрационных действий военнослужащий уведомляет воинскую часть, орган, подразделение, в котором проходит военную службу, что он получил и зарегистрировал на себя транспортное средство, признанное гуманитарной помощью.
Временный учет транспорта прекращается в случае:
- уничтожения этого транспортного средства;
- смерти военнослужащего;
- приостановки военной службы;
- признания военнослужащего пропавшим без вести;
- пребывания военнослужащего в плену;
- пребывания военнослужащего на лечении более одного месяца (в частности, в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем);
- пребывания военнослужащего в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части или дезертирством;
- увольнения военнослужащего с военной службы;
- отказа военнослужащего от транспорта в пользу другого военнослужащего.
В случае наступления этих обстоятельств временный государственный учет можно восстановить по заявлению одного из военнослужащих, указанных в акте приема-передачи. Если данные о военных, имеющих приоритетное право на учет, отсутствуют, сервисный центр уведомляет подразделение, где военнослужащий проходил службу, о необходимости ведомственной регистрации транспортного средства.
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