Правительство упростило регистрацию волонтерских автомобилей для военнослужащих — Finance.ua

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Правительство упростило регистрацию волонтерских автомобилей для военнослужащих

Казна и Политика
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Правительство упростило регистрацию волонтерских автомобилей для военнослужащих
Правительство упростило регистрацию волонтерских автомобилей для военнослужащих
Правительство ввело механизм временного государственного учета транспортных средств, получаемых военнослужащими как гуманитарную помощь. Теперь военнослужащие могут зарегистрировать такой транспорт на свое имя и пользоваться им на законных основаниях до завершения военного положения и три месяца после его отмены или прекращения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Теперь, чтобы поставить такой автомобиль на временный государственный учет, военнослужащий в течение 10 дней от подписания акта приема-передачи (как этого требует законодательство по всем случаям регистрации ввезенных автомобилей) должен подать в сервисный центр:
  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ о прохождении военной службы;
  • акт приема-передачи транспортного средства установленной формы;
  • распечатанную электронную декларацию.
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Военнослужащие, получившие транспортные средства в качестве гуманитарной помощи с начала декабря 2023 года и до вступления Постановления в силу, могут зарегистрировать их в сервисных центрах в течение следующих трех месяцев (с момента принятия данного Постановления) на основании указанных выше документов (акт приема-передачи может быть произвольной формы). Порядок регистрации транспорта, переданного военнослужащим в качестве гуманитарной помощи, до декабря 2023 года будет установлен дополнительно.
Чтобы упростить в дальнейшем перерегистрацию транспортного средства, признанного гуманитарной помощью, на других военнослужащих, в акте приема-передачи можно указать до 5 военнослужащих, имеющих право управлять этим транспортом и перерегистрировать его на себя. Следовательно, сведения о них вносятся в регистрационный талон в графу «Особые отметки».
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После завершения регистрационных действий военнослужащий уведомляет воинскую часть, орган, подразделение, в котором проходит военную службу, что он получил и зарегистрировал на себя транспортное средство, признанное гуманитарной помощью.
Временный учет транспорта прекращается в случае:
  • уничтожения этого транспортного средства;
  • смерти военнослужащего;
  • приостановки военной службы;
  • признания военнослужащего пропавшим без вести;
  • пребывания военнослужащего в плену;
  • пребывания военнослужащего на лечении более одного месяца (в частности, в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем);
  • пребывания военнослужащего в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части или дезертирством;
  • увольнения военнослужащего с военной службы;
  • отказа военнослужащего от транспорта в пользу другого военнослужащего.
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В случае наступления этих обстоятельств временный государственный учет можно восстановить по заявлению одного из военнослужащих, указанных в акте приема-передачи. Если данные о военных, имеющих приоритетное право на учет, отсутствуют, сервисный центр уведомляет подразделение, где военнослужащий проходил службу, о необходимости ведомственной регистрации транспортного средства.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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