Таможенники обнаружили почти полтысячи нарушений во время ввоза гуманитарки в 2023 году — Finance.ua

Таможенники обнаружили почти полтысячи нарушений во время ввоза гуманитарки в 2023 году Сегодня 05:12 — Казна и Политика

Таможенники обнаружили почти полтысячи нарушений во время ввоза гуманитарки в 2023 году

В течение 2023 года таможни Гостаможслужбы составили 464 протокола о нарушении таможенных правил, связанных с перемещением гуманитарной помощи. Этот показатель в 4,6 раза больше по сравнению с 2022 годом, в котором составлено 100 протоколов.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Преимущественно незаконная схема заключается в ввозе коммерческих партий товаров под видом гуманитарной помощи или одновременно с гуманитарным грузом, используя его в качестве прикрытия.

Читайте также ООН просит денег на гуманитарные нужды в Украине в ожидании усиления войны

Также почти в 17 раз возросло количество сообщений о противоправных действиях, содержащих признаки преступления, предусмотренного ст. 201−2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли) и ст. 358 (подделка документов). В 2023 году таможенники направили 489 сообщений в правоохранительные органы, тогда как в 2022 году — 29 сообщений.

Что изменилось с 1 апреля

С 1 апреля 2024 г. вступила в действие новая процедура декларирования гуманитарной помощи. Теперь таможенный контроль гуманитарных грузов осуществляется только после регистрации в Автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи.

Сколько «гуманитарки» ввезли с начала войны

Всего с начала широкомасштабного вторжения в Украину ввезено 1 829 288 тонн гуманитарных товаров, в том числе более 173 тысяч транспортных средств. Также среди этих товаров — лекарственные средства, медицинское оборудование, продукты питания, военное снаряжение, одежда, обувь, генераторы и многое другое.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.