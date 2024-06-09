Правительство упростило процедуру военного учета для украинцев, находящихся за границей — Finance.ua

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Правительство упростило процедуру военного учета для украинцев, находящихся за границей

Казна и Политика
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Правительство упростило процедуру военного учета для украинцев, находящихся за границей
Правительство упростило процедуру военного учета для украинцев, находящихся за границей
Кабмин поддержал проект постановления № 560, разработанный Минобороны с целью приведения к требованиям статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и урегулировании вопросов постановки на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, находящихся за пределами государства.
Об этом по итогам заседания правительства сообщает Министерство обороны Украины.
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Новые возможности для украинцев за границей:

  • постановка на военный учет через зарубежные дипломатические учреждения для лиц, которые находятся за пределами Украины более трех месяцев;
  • отсутствие требования личного присутствия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Кроме того, из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва для украинцев за границей, исключено требование о предоставлении заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода для лиц с инвалидностью II группы. Это позволит избежать излишней бюрократии и упростить процедуру.
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Также изменен порядок предоставления информации об административных правонарушениях призывников, военнообязанных и резервистов: теперь эти данные будут направляться районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки полиции в электронном виде.
Напомним, Кабинет министров Украины поддержал постановление о бронировании военнообязанных через портал «Действие».
По материалам:
Finance.ua
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