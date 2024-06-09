Правительство поддержало бронирование в «Дії»: когда будет доступна услуга — Finance.ua
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Правительство поддержало бронирование в «Дії»: когда будет доступна услуга

Личные финансы
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Правительство поддержало бронирование в «Дії»: когда будет доступна услуга
Правительство поддержало бронирование в «Дії»: когда будет доступна услуга
Кабинет министров Украины поддержал постановление о бронировании военнообязанных через портал «Дія».
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Сейчас, чтобы забронировать сотрудника, нужно подавать заявления в бумажном виде, собирать подписи и неделями ждать результата. „Дія“ это изменит. Процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат — через час», — отметил Федоров.
Правительство поддержало бронирование в «Дії»: когда будет доступна услуга

Как это будет работать

По его словам, на первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, работающие на нужды сил обороны.
Если бизнес или государственный орган имеет право на бронирование, руководитель через портал «Дія» представит списки работников и удостоверит электронной подписью заявление.
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«Далее „Дія“ автоматически проверит по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в реестре „Оберіг“. Если все ок, работник забронирован. Весь процесс продлится час», — добавил министр.
Как отметил Федоров, руководитель получит ответ о бронировании работника в кабинете на портале «Дія», а у военнообязанного обновится информация в приложении «Резерв+». При желании можно получить также бумажное подтверждение.
Если в бронировании отказали, руководитель получит ответ в кабинете на портале «Дія».
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«Ориентировочно запустим услугу в начале июля. Цифровизируем один из самых сложных процессов, бета-тест скоро», — добавил Федоров.
Напомним, ранее Министерство экономики Украины подтвердило, что правительство работает над созданием механизма электронного бронирования.
«Другой альтернативы кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Это будет однозначно сделано», — рассказали в Минэкономики.

Экономическое бронирование. Рассматриваемые варианты

По материалам:
Finance.ua
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