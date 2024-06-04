Новый законопроект об экономическом бронировании: что предлагают — Finance.ua

Новый законопроект об экономическом бронировании: что предлагают Сегодня 12:02 — Личные финансы

Новый законопроект об экономическом бронировании: что предлагают

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект № 11 308 об экономическом бронировании. Основным условием бронирования в документе должна быть уплата налогов.

Рассказываем, что предполагает новый проект закона.

Проблематика

Как отмечают авторы законопроекта, из-за «совковой» специфики мобилизационной политики немало граждан уволились с работы и перешли в теневой сектор экономики, а некоторые граждане «не просто скрываются от ТЦК и СП, но и ищут возможности сбежать из родной страны».

«Это все очень негативно сказывается на социально-экономической ситуации в стране и снижает способность нашей страны сопротивляться агрессорам», — говорится в законопроекте.

Поэтому все чаще обсуждается вопрос о необходимости внедрения эффективных механизмов поддержки экономики, содействия официальному трудоустройству граждан (для увеличения поступлений в бюджет), стимулированию экономического развития для повышения состоятельности государства и граждан поддерживать силы обороны.

Что предлагают

Проектом Закона «О внесении изменений в Закон Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ по экономическому бронированию с целью повышения возможности государства и граждан поддерживать силы обороны во время военного положения».

Бронировать предлагают граждан военнообязанного возраста и состояния, которые официально трудоустроены или занимаются предпринимательской деятельностью и уплачивают за месяц в бюджет налогов не меньше размера установленной на текущий месяц в стране минимальной заработной платы.

Кроме того, такое бронирование, согласно документу, должно происходить автоматически путем ежемесячного информирования через средства электронной связи или иным доступным способом, с подтверждением уплаты соответствующих налогов. Соответствующие данные будут собираться и передаваться районному (городскому) территориальному центру комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого эти граждане проживают или работают.

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