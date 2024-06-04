Новый законопроект об экономическом бронировании: что предлагают — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новый законопроект об экономическом бронировании: что предлагают

Личные финансы
437
Новый законопроект об экономическом бронировании: что предлагают
Новый законопроект об экономическом бронировании: что предлагают
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект № 11 308 об экономическом бронировании. Основным условием бронирования в документе должна быть уплата налогов.
Рассказываем, что предполагает новый проект закона.

Проблематика

Как отмечают авторы законопроекта, из-за «совковой» специфики мобилизационной политики немало граждан уволились с работы и перешли в теневой сектор экономики, а некоторые граждане «не просто скрываются от ТЦК и СП, но и ищут возможности сбежать из родной страны».
«Это все очень негативно сказывается на социально-экономической ситуации в стране и снижает способность нашей страны сопротивляться агрессорам», — говорится в законопроекте.

Читайте также: Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты

Поэтому все чаще обсуждается вопрос о необходимости внедрения эффективных механизмов поддержки экономики, содействия официальному трудоустройству граждан (для увеличения поступлений в бюджет), стимулированию экономического развития для повышения состоятельности государства и граждан поддерживать силы обороны.

Что предлагают

Проектом Закона «О внесении изменений в Закон Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ по экономическому бронированию с целью повышения возможности государства и граждан поддерживать силы обороны во время военного положения».

Читайте также: Штрафы для уклонистов до 25 500 грн: когда, как и на какие суммы

Бронировать предлагают граждан военнообязанного возраста и состояния, которые официально трудоустроены или занимаются предпринимательской деятельностью и уплачивают за месяц в бюджет налогов не меньше размера установленной на текущий месяц в стране минимальной заработной платы.
Кроме того, такое бронирование, согласно документу, должно происходить автоматически путем ежемесячного информирования через средства электронной связи или иным доступным способом, с подтверждением уплаты соответствующих налогов. Соответствующие данные будут собираться и передаваться районному (городскому) территориальному центру комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого эти граждане проживают или работают.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.