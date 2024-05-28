В правительстве работают над созданием механизма электронного бронирования — Finance.ua

В правительстве работают над созданием механизма электронного бронирования Сегодня 15:02

В правительстве работают над созданием механизма электронного бронирования

Министерство экономики Украины подтвердило, что правительство работает над созданием механизма электронного бронирования.

Об этом представители ведомства сообщили в комментарии Ain.ua.

«Другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Это будет однозначно сделано. Мы сейчас обсуждаем с Министерством обороны и Минцифры принципиальные подходы к тому, каким образом перевести „в цифру“ постановление (Кабинета Министров) № 76 (регулирует вопросы бронирования. — Ред.) или нормативно-правовые акты, которые регулируют или будут регулировать вопросы бронирования военнообязанных», — рассказали в Минэкономики.

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Собеседники издания в ведомстве утверждают, что ведут диалог с бизнесом и профильными ассоциациями, другими представителями власти, народными депутатами и стейкхолдерами.

«Очевидно, что общество видит необходимость изменений. Цифровое решение (применительно к процедуре бронирования) появится, когда мы наработаем новые положения о бронировании, которые сбалансируют потребности безопасности и обороны, экономики, бюджета, бизнеса, гуманитарной сферы и т. д. », — добавили в ведомстве.

Справка Finance.ua:

в Украине хотят создать справедливые механизмы бронирования сотрудников для бизнеса. Сейчас рассматривается опция доработки системы электронного бронирования и вводится автоматическое продление всех бронирований на месяц, после чего эту опцию можно будет повторить;

депутаты предлагают разрешить работодателям самостоятельно определять стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, платить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них и продолжать работать и платить налоги, необходимые для обеспечения сил обороны и безопасности.

Економічна Правда По материалам:

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