Правительство согласовало механизм выплаты дополнительной денежной помощи пенсионерам — Finance.ua

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Правительство согласовало механизм выплаты дополнительной денежной помощи пенсионерам

Казна и Политика
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Правительство согласовало механизм выплаты дополнительной денежной помощи пенсионерам
Правительство согласовало механизм выплаты дополнительной денежной помощи пенсионерам
Кабинет Министров согласовал предложение Министерства социальной политики относительно реализации совместного проекта с участием Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций — речь идет о дополнительных мерах по социальной поддержке пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.
Об этом сообщил в Telegram постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.
По словам Мельничука, депутаты определили механизм выплаты дополнительной денежной помощи за счет средств ВПП ООН получателям пенсий, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.
Это касается людей, у которых размер пенсии составляет менее 3 000 гривен в месяц — так же касается тех, кто не получал с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций.
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Данные выплаты установлены в соответствии с определенными и закрепленными договоренностями о реализации программ (проектов) между Министерством социальной политики и соответствующей международной организацией (после заполнения формы на информационной платформе «Помощь», и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением КМУ от 20.03.2022 N 33.

Справка Finance.ua:

  • правительство упростило порядок получения пенсий и страховых выплат для ВПЛ, украинцев за границей и на временно оккупированных территориях;
  • в 2025 году правительство решило не поднимать социальную помощь из-за сложной экономической ситуации, связанной с полномасштабным вторжением россии. В то же время для некоторых украинцев предусмотрена надбавка к пенсии;
  • украинцы, не имеющие достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь.
По материалам:
УНН
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