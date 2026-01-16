0 800 307 555
Правительство разрешило регионам гибко менять правила комендантского часа

Принятые правительством изменения в порядке осуществления мер по внедрению комендантского часа позволяют регионам вводить гибкие правила на период чрезвычайной ситуации в энергетике.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Гибкие правила комендантского часа

Кабинет Министров принял изменения в постановление, которое предоставляет регионам возможность корректировать правила комендантского часа в случае введения чрезвычайной ситуации в энергетике. Речь идет об обеспечении бесперебойного доступа граждан в Пункты Несокрушимости.
По словам Алексея Кулебы, в ближайшее время ожидается первое такое решение на уровне общины для города Киева.
На период действия чрезвычайной ситуации в энергетике граждане смогут круглосуточно добираться до Пунктов Несокрушимости. Пропуск для этого не потребуется.
Разрешается также движение частного транспорта в случае следования именно в Пункт Несокрушимости. Решение о работе общественного транспорта в комендантский час будет приниматься органами местной власти с учетом ситуации безопасности.
Пунктами Несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если в них есть:
  • автономное питание;
  • отопление;
  • стабильная связь;
  • удлинители и бесплатный горячий чай.
Для бизнеса, официально выполняющего функцию Пункта Несокрушимости, предусмотрена возможность работать в режиме 24/7 на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.
«Все решения принимаются исключительно через Совет обороны города Киева, с участием сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет», — подчеркнул Кулеба.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание из-за критического состояния энергетической инфраструктуры. По его словам, в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Чиновники должны максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки.
По поручению президента в Киеве заработал штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов. Так, чиновники надеются «оперативно и эффективно» реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением.
Режим комендантского часа не будет отменен или пересмотрен. В то же время, в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство будет действовать гибко. Временные и точечные решения.
