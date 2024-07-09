Правительство разрешило не публиковать данные об оборонных закупках и расположении поставщиков — Finance.ua

Правительство разрешило не публиковать данные об оборонных закупках и расположении поставщиков Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Правительство внесло изменения в правила проведения публичных закупок: повысили безопасность участников торгов, уменьшили возможности для злоупотреблений заказчиков и расширили перечень оснований для закупок без открытых торгов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на соответствующее решение правительства от 5 июля 2024 года.

Кабмин расширил список оснований для закупок без использования электронной системы закупок.

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Отныне закупки по необходимости для ВСУ, военных формирований, Высших военных учебных заведений, правоохранительных органов, ГСЧС, а также закупки «Укрзализныци», которые направлены на ремонты и восстановление техники, смогут происходить без применения открытых торгов или электронного каталога.

Кроме того, в целях безопасности заказчиков, поставщиков и исполнителей, заказчикам разрешили не указывать населенный пункт, где расположено предприятие, а только, например, район или область. Это усложнит поиск его местонахождения для врага.

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«Мы внесли ряд изменений, которые при необходимости должны защитить от врага информацию о местонахождении предприятий-исполнителей и поставщиков. Кроме того, закупки заказчиков для неотложных оборонных нужд за счет местных и других публичных бюджетов будут проводиться без применения открытых торгов или электронного каталога. Такие договоры будут обнародованы в электронной системе закупок через 90 дней со дня прекращения или отмены правового режима военного положения», — рассказала замминистра экономики Украины Надежда Бигун.

Также правительство обязало заказчиков формировать перечень документов, подаваемых участником процедуры закупки, в виде двух отдельных приложений к тендерной документации.

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«Раньше такие требования могли быть в любой части тендерной документации, и участникам торгов было сложно их найти. Такие изменения предотвратят злоупотребление требованиями к документации со стороны заказчиков, будут способствовать добросовестной конкуренции среди участников процедуры закупки и улучшат эффективность проведения закупок», — рассказали в министерстве.

Кроме того, заказчики получили право закупать товары у стран-партнеров, с которыми Украина заключила соглашения о свободных государственных закупках без нижнего предела.

Економічна Правда По материалам:

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