Правительство разрешило не публиковать данные об оборонных закупках и расположении поставщиков — Finance.ua

Правительство разрешило не публиковать данные об оборонных закупках и расположении поставщиков
Правительство внесло изменения в правила проведения публичных закупок: повысили безопасность участников торгов, уменьшили возможности для злоупотреблений заказчиков и расширили перечень оснований для закупок без открытых торгов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на соответствующее решение правительства от 5 июля 2024 года.
Кабмин расширил список оснований для закупок без использования электронной системы закупок.
Читайте также
Отныне закупки по необходимости для ВСУ, военных формирований, Высших военных учебных заведений, правоохранительных органов, ГСЧС, а также закупки «Укрзализныци», которые направлены на ремонты и восстановление техники, смогут происходить без применения открытых торгов или электронного каталога.
Кроме того, в целях безопасности заказчиков, поставщиков и исполнителей, заказчикам разрешили не указывать населенный пункт, где расположено предприятие, а только, например, район или область. Это усложнит поиск его местонахождения для врага.
«Мы внесли ряд изменений, которые при необходимости должны защитить от врага информацию о местонахождении предприятий-исполнителей и поставщиков. Кроме того, закупки заказчиков для неотложных оборонных нужд за счет местных и других публичных бюджетов будут проводиться без применения открытых торгов или электронного каталога. Такие договоры будут обнародованы в электронной системе закупок через 90 дней со дня прекращения или отмены правового режима военного положения», — рассказала замминистра экономики Украины Надежда Бигун.
Также правительство обязало заказчиков формировать перечень документов, подаваемых участником процедуры закупки, в виде двух отдельных приложений к тендерной документации.
«Раньше такие требования могли быть в любой части тендерной документации, и участникам торгов было сложно их найти. Такие изменения предотвратят злоупотребление требованиями к документации со стороны заказчиков, будут способствовать добросовестной конкуренции среди участников процедуры закупки и улучшат эффективность проведения закупок», — рассказали в министерстве.
Кроме того, заказчики получили право закупать товары у стран-партнеров, с которыми Украина заключила соглашения о свободных государственных закупках без нижнего предела.
Поделиться новостью