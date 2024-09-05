Правительство расширило возможности использования средств, собранных на United24 — Finance.ua

Правительство расширило возможности использования средств, собранных на United24 Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Правительство расширило возможности использования средств, собранных на United24

Кабинет Министров изменил порядок использования денег для нужд гуманитарного разминирования, собранных на счетах Министерства экономики через платформу United24.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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«Принятые изменения в порядок позволяют нам расширить как-то, что мы можем покупать для нужд гуманитарного разминирования, так и количество получателей техники и оборудования. Обновленный порядок позволяет закупать технику и оборудование для правительственных операторов противоминной деятельности, очень активно участвующих в разминировании земель», — сказал заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Главные изменения

Министерство экономики в случае необходимости может инициировать целевые сборы через платформу United24. Для этого формируется список материалов и оборудования, которые планируется закупить за собранные деньги.

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Кроме того, собранные на платформе средства для нужд гуманитарного разминирования можно будет потратить на закупку материалов и оборудования для сертификации механизированных машин для разминирования. Сейчас такая сертификация проводится только Государственным научно-исследовательским Институтом испытаний и сертификации.

Средства на United24

К концу августа на счетах Министерства экономики оставалось 33,4 млн гривен, собранных на платформе United24.

Всего за все время собрано более 170 миллионов гривен. За эти средства для ГСЧС закупили пиротехническую машину тяжелого типа и провели тендер на закупку двух тягачей. Государственная специальная служба транспорта получила приобретенные металлодетекторы «Трембита», 400 защитных заборов и фартуков, тяжелую машину для разминирования DOK-ING MV-10, приобретенную путем софинансирования.

Напомним, Национальное агентство квалификаций одобрило профессиональный стандарт «Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)».

Также в Украине введут реестр земель, потенциально загрязненных взрывоопасными предметами.

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