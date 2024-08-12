ЕС выделил 2 млн евро на гуманитарное разминирование Украины — Finance.ua
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ЕС выделил 2 млн евро на гуманитарное разминирование Украины

Казна и Политика
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ЕС выделил 2 млн евро на гуманитарное разминирование Украины
ЕС выделил 2 млн евро на гуманитарное разминирование Украины
Европейский Союз выделил EUR2 млн на новую гуманитарную программу по разминированию территории Украины, в рамках которой украинские кинологи со специально обученными собаками будут искать и обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы.
Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине.
Согласно сообщению, проект финансируется Службой внешнеполитических инструментов (FPI) Европейской Комиссии и реализуется совместно с организациями гуманитарной противоминной деятельности APOPO, специализирующейся на использовании животных для разминирования, и Mines Advisory Group (МАG).
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«16 бельгийских малинуа станут первыми техническими разведывательными собаками, которые будут задействованы в Украине. Вместе с восемью украинскими женщинами-кинологами они прошли широкую подготовку в Камбодже в течение пяти месяцев, прежде чем вернуться в Украину», — отмечается в сообщении.
В представительстве ЕС в Украине уточнили, что многие кинологи раньше изучали дрессирование собак в Сумском национальном аграрном университете и прошли обучение по ручному разминированию.
Собак будут использовать в дополнение к усилиям MAG по ручному и механизированному разминированию освобожденных украинских территорий, в частности в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.
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«Мы рады возможности финансировать эту инициативу в рамках поддержки ЕС по улучшению и расширению масштабов гуманитарной противоминной деятельности в Украине. Мы считаем, что этот инновационный проект может значительно ускорить очистку загрязненных земель и их освобождение для гражданского использования», — сказал директор FPI Питер М. Вагнер.
При определенных условиях группы технических разведывательных собак способны обследовать большие участки земли гораздо быстрее саперов, обнаруживая взрывоопасные предметы и помогая подтвердить безопасность территории. Если команды с собаками обнаружат мину или неразорвавшийся боеприпас, саперы MAG получат задание обезвредить этот предмет, пояснили в представительстве ЕС в Украине.
Директор MAG Ukraine Джон Канлифф уверен, что у собак есть потенциал значительно ускорить очистку определенных типов местности и загрязнений. «Они могут стать действительно важным инструментом в сочетании с традиционными ручными и механизированными группами по разминированию», — добавил он.
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«Обязательства ЕС позволят нам вернуть вероятно загрязненные земли украинскому народу гораздо быстрее, чем это было бы в противном случае. Мы будем набирать и обучать новых специалистов в ближайшие месяцы по мере расширения масштабов нашей деятельности», — сообщил менеджер программы APOPO в Украине Ник Гест.
Служба Европейской Комиссии по инструментам внешней политики (FPI) реализует внешнюю политику ЕС. Гуманитарная противоминная деятельность — ключевой элемент поддержки, которую FPI мобилизует для Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Общий объем ее финансирования на сегодняшний день составляет EUR55 млн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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