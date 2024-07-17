Соединенные Штаты выделили $182 млн на разминирование Украины — Finance.ua

Соединенные Штаты выделили $182 млн на разминирование Украины Сегодня 19:46

Соединенные Штаты выделили $182 млн на разминирование Украины

На разминирование заминированных в ходе полномасштабной войны украинских территорий Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 182 миллиона долларов.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Американский дипломат напомнила, что полномасштабное вторжение россии привело к тому, что 1/3 территории Украины заминирована.

Посол подчеркнула, что это представляет опасность как для ее защитников, так и для гражданского населения.

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«Мы гордимся тем, что сегодняшняя помощь Государственной специальной службе транспорта позволит Украине спасти больше жизней и поддержать ее экономическое восстановление», — отметила Бринк.

Напомним, что 16 июля американская компания Tetra Tech, являющаяся исполнителем одного из проектов международной технической помощи Украине, финансируемого Правительствами США и Канады, передала Государственной специальной службе транспорта (ГССТ):

четыре машины для разминирования GCS-100 с комплектом навесного оборудования,

тягачи для перевозки этих машин,

экскаваторы JCB,

микроавтобус для персонала.

Общая стоимость закупленного оборудования составила более 5,8 млн долларов.

Кроме техники и оборудования Tetra Tech передает Государственной специальной службе транспорта также комплект индивидуальной защиты для саперов, которые будут работать с машинами для разминирования. Специалисты ГССТ, которые будут работать с машинами для разминирования, прошли обучение в школе Tetra Tech, работающей в Украине.

Часть оборудования, закупленного партнерами, сделана в Украине. В частности, это:

средства индивидуальной защиты,

лафеты для перевозки машин для разминирования,

бронь экскаваторов.

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