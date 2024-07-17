Соединенные Штаты выделили $182 млн на разминирование Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Соединенные Штаты выделили $182 млн на разминирование Украины

11
Соединенные Штаты выделили $182 млн на разминирование Украины
Соединенные Штаты выделили $182 млн на разминирование Украины
На разминирование заминированных в ходе полномасштабной войны украинских территорий Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 182 миллиона долларов.
Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Американский дипломат напомнила, что полномасштабное вторжение россии привело к тому, что 1/3 территории Украины заминирована.
Посол подчеркнула, что это представляет опасность как для ее защитников, так и для гражданского населения.
Читайте также
«Мы гордимся тем, что сегодняшняя помощь Государственной специальной службе транспорта позволит Украине спасти больше жизней и поддержать ее экономическое восстановление», — отметила Бринк.
Напомним, что 16 июля американская компания Tetra Tech, являющаяся исполнителем одного из проектов международной технической помощи Украине, финансируемого Правительствами США и Канады, передала Государственной специальной службе транспорта (ГССТ):
  • четыре машины для разминирования GCS-100 с комплектом навесного оборудования,
  • тягачи для перевозки этих машин,
  • экскаваторы JCB,
  • микроавтобус для персонала.
Общая стоимость закупленного оборудования составила более 5,8 млн долларов.
Кроме техники и оборудования Tetra Tech передает Государственной специальной службе транспорта также комплект индивидуальной защиты для саперов, которые будут работать с машинами для разминирования. Специалисты ГССТ, которые будут работать с машинами для разминирования, прошли обучение в школе Tetra Tech, работающей в Украине.
Часть оборудования, закупленного партнерами, сделана в Украине. В частности, это:
  • средства индивидуальной защиты,
  • лафеты для перевозки машин для разминирования,
  • бронь экскаваторов.
По материалам:
Рубрика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.