Соединенные Штаты выделили $182 млн на разминирование Украины — Finance.ua

Соединенные Штаты выделили $182 млн на разминирование Украины
На разминирование заминированных в ходе полномасштабной войны украинских территорий Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 182 миллиона долларов.
Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Американский дипломат напомнила, что полномасштабное вторжение россии привело к тому, что 1/3 территории Украины заминирована.
Посол подчеркнула, что это представляет опасность как для ее защитников, так и для гражданского населения.
«Мы гордимся тем, что сегодняшняя помощь Государственной специальной службе транспорта позволит Украине спасти больше жизней и поддержать ее экономическое восстановление», — отметила Бринк.
Напомним, что 16 июля американская компания Tetra Tech, являющаяся исполнителем одного из проектов международной технической помощи Украине, финансируемого Правительствами США и Канады, передала Государственной специальной службе транспорта (ГССТ):
- четыре машины для разминирования GCS-100 с комплектом навесного оборудования,
- тягачи для перевозки этих машин,
- экскаваторы JCB,
- микроавтобус для персонала.
Общая стоимость закупленного оборудования составила более 5,8 млн долларов.
Кроме техники и оборудования Tetra Tech передает Государственной специальной службе транспорта также комплект индивидуальной защиты для саперов, которые будут работать с машинами для разминирования. Специалисты ГССТ, которые будут работать с машинами для разминирования, прошли обучение в школе Tetra Tech, работающей в Украине.
Часть оборудования, закупленного партнерами, сделана в Украине. В частности, это:
- средства индивидуальной защиты,
- лафеты для перевозки машин для разминирования,
- бронь экскаваторов.
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