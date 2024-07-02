Три страны начали разминировать Черное море, чтобы помочь экспорту украинского зерна — Finance.ua

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Три страны начали разминировать Черное море, чтобы помочь экспорту украинского зерна

Мир
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Три страны начали разминировать Черное море, чтобы помочь экспорту украинского зерна
Три страны начали разминировать Черное море, чтобы помочь экспорту украинского зерна
Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море с целью повышения безопасности судоходства, в частности для украинского экспорта зерна.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Инициатива под руководством Стамбула, первая крупная совместная акция черноморских стран, направлена ​​на обезвреживание мин, дрейфующих в определенные районы Черного моря в результате войны.
россия и Украина являются ключевыми производителями зерна, и война поставила под угрозу безопасное прохождение грузов. В прошлом году Киев запустил свой черноморский экспортный маршрут после того, как развалилось соглашение о безопасном коридоре, поддержанное рф, Турцией и Организацией Объединенных Наций. Это успешно стимулировало экспорт и помогло экономике расти быстрее прогнозируемого, но маршрут остается рискованным.
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В прошлом году российский ракетный удар вблизи ключевого украинского порта Одессы попал в коммерческое судно, в результате чего погиб пилот и были ранены другие. В ноябре судно, нанятое сельскохозяйственным гигантом Cargill Inc., было также повреждено взрывом при выходе из украинского порта в Черном море.
В марте Украина заявила, что экспорт из ее черноморских портов почти вернулся к довоенным объемам после неоднократных атак и перебоев с момента полномасштабного вторжения россии. Однако порты вокруг Одессы сталкиваются с частыми ударами со стороны россии, которые продолжают прерывать их деятельность.
Турция, Румыния и Болгария являются членами НАТО. Однако их судоходные силы управляются за пределами НАТО, отчасти во избежание эскалации напряженности в отношениях с россией.
По материалам:
Економічна Правда
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