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Правительство распределило 6,6 млрд грн для выплаты повышенных зарплат педагогам

Казна и Политика
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Правительство распределило 6,6 млрд грн для выплаты повышенных зарплат педагогам
Правительство распределило 6,6 млрд грн для выплаты повышенных зарплат педагогам
Распределены 6,6 млрд грн между регионами для выплаты повышенных зарплат педагогам и социальным работникам. Средства направлены в бюджеты 24 областей.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Каждая область получила сумму, рассчитанную индивидуально — в зависимости от потребностей повышения зарплат и возможностей местных бюджетов самостоятельно покрывать эти расходы.
«Чем меньше у региона собственных доходов, тем большую часть расходов компенсирует государство. Для бюджетов территориальных общин и областей, где идут или возможны боевые действия, государство покрывает 80% необходимых расходов по повышению заработных плат. Для местных бюджетов, демонстрирующих недостаточную состоятельность, этот показатель составляет от 50 до 80%», — подчеркнула Юлия Свириденко.
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Ранее мы писали, что некоторые педагогические работники в Украине могут рассчитывать на прибавку от 20% до 40% должностного оклада. Повышение денежного довольствия предусмотрено для учителей, которым присвоили почетное звание.
Средняя максимальная зарплата учителей в странах ОЭСР составляет около 76 тысяч долларов в год. В то же время в некоторых странах профессия педагога может приносить шестизначные доходы, тогда как в других даже после десятилетий работы зарплаты остаются намного ниже. Об этом пишет Visualcapitalist, ссылаясь на отчет ОЭСР «Образование: обзор 2025».
Самые высокие зарплаты получают учителя в Люксембурге, где начальный доход составляет около 100 тыс. долларов в год, а максимальный превышает 170 тыс. долларов.
По материалам:
Finance.ua
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