Правительство распределило 6,6 млрд грн для выплаты повышенных зарплат педагогам Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Правительство распределило 6,6 млрд грн для выплаты повышенных зарплат педагогам

Распределены 6,6 млрд грн между регионами для выплаты повышенных зарплат педагогам и социальным работникам. Средства направлены в бюджеты 24 областей.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Каждая область получила сумму, рассчитанную индивидуально — в зависимости от потребностей повышения зарплат и возможностей местных бюджетов самостоятельно покрывать эти расходы.

«Чем меньше у региона собственных доходов, тем большую часть расходов компенсирует государство. Для бюджетов территориальных общин и областей, где идут или возможны боевые действия, государство покрывает 80% необходимых расходов по повышению заработных плат. Для местных бюджетов, демонстрирующих недостаточную состоятельность, этот показатель составляет от 50 до 80%», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Повышение денежного довольствия предусмотрено для учителей, которым присвоили почетное звание. Ранее мы писали , что некоторые педагогические работники в Украине могут рассчитывать на прибавку от 20% до 40% должностного оклада.Повышение денежного довольствия предусмотрено для учителей, которым присвоили почетное звание.

Об этом Средняя максимальная зарплата учителей в странах ОЭСР составляет около 76 тысяч долларов в год. В то же время в некоторых странах профессия педагога может приносить шестизначные доходы, тогда как в других даже после десятилетий работы зарплаты остаются намного ниже.Об этом пишет Visualcapitalist, ссылаясь на отчет ОЭСР «Образование: обзор 2025».

Самые высокие зарплаты получают учителя в Люксембурге, где начальный доход составляет около 100 тыс. долларов в год, а максимальный превышает 170 тыс. долларов.

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