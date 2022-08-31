Правительство предлагает ввести санкции против компаний, снабжающих российскую армию продовольствием — Finance.ua

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Правительство предлагает ввести санкции против компаний, снабжающих российскую армию продовольствием

Казна и Политика
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Правительство предлагает ввести санкции против компаний, снабжающих российскую армию продовольствием
Правительство предлагает ввести санкции против компаний, снабжающих российскую армию продовольствием
Кабинет Министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против российских юрлиц, обеспечивающих продовольствием армию россии.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении.
«Для обеспечения действий войск агрессора задействовано большое количество предприятий российской федерации. В частности, продовольственное обеспечение войск агрессора осуществляется с массовым использованием индивидуальных рационов питания, производимых в кооперации российскими производителями пищевых продуктов (товаров) и содержащихся практически во всех фото- и видеоматериалах о действиях оккупантов на территории Украины», — отмечается в основаниях для введения санкций.
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Отмечается, что юридические лица, производящие индивидуальные рационы питания, «создают реальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности, приводят к оккупации территории».
В приложенном к распоряжению перечне содержится информация о 18 предприятиях.
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Распоряжение предусматривает, что санкции СНБО будут введены на пять лет.
После вступления в силу решения СНБО о санкциях МИД должен проинформировать об этом компетентные органы Европейского Союза, США, Канады и других государств, чтобы те рассмотрели вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Справка Finance.ua:

  • Украина призывает администрацию президента США Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков, чтобы лишить президента путина возможности вести войну;
  • Совет ЕС решил продлить на шесть месяцев санкции против россии за действия, направленные на дестабилизацию Украины;
  • Евросоюз принял седьмой пакет санкций против россии из-за вторжения в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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