Правительство предлагает ввести санкции против компаний, снабжающих российскую армию продовольствием — Finance.ua

Правительство предлагает ввести санкции против компаний, снабжающих российскую армию продовольствием Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Правительство предлагает ввести санкции против компаний, снабжающих российскую армию продовольствием

Кабинет Министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против российских юрлиц, обеспечивающих продовольствием армию россии.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении

«Для обеспечения действий войск агрессора задействовано большое количество предприятий российской федерации. В частности, продовольственное обеспечение войск агрессора осуществляется с массовым использованием индивидуальных рационов питания, производимых в кооперации российскими производителями пищевых продуктов (товаров) и содержащихся практически во всех фото- и видеоматериалах о действиях оккупантов на территории Украины», — отмечается в основаниях для введения санкций.

Отмечается, что юридические лица, производящие индивидуальные рационы питания, «создают реальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности, приводят к оккупации территории».

В приложенном к распоряжению перечне содержится информация о 18 предприятиях.

Распоряжение предусматривает, что санкции СНБО будут введены на пять лет.

После вступления в силу решения СНБО о санкциях МИД должен проинформировать об этом компетентные органы Европейского Союза, США, Канады и других государств, чтобы те рассмотрели вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Справка Finance.ua:

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