Несмотря на санкции, россия зарабатывает более $1 млрд в месяц, торгуя с США — АР Сегодня 10:37 — Мир

Несмотря на санкции, россия зарабатывает более $1 млрд в месяц, торгуя с США — АР

россия продолжает поставлять в Соединенные Штаты товары стоимостью более миллиарда долларов в месяц — несмотря на наложенные на рф санкции из-за полномасштабного вторжения в Украину торговля отдельными товарами продолжается.

Об этом говорится в материале АР News

По подсчетам агентства, с конца февраля из россии в США поступило более 3600 партий дерева, металлов, резины и других товаров — это почти вдвое меньше, если сравнить с аналогичным периодом 2021 года (около 6000 поставок).

Среди крупнейших товарных позиций в российском импорте США — дерево (1294 партии), металлы (909 партии), продовольствие (341), нефть и газ (209), резина (179), удобрения (102), запчасти (67) и радиоактивные материалы и амуниция (по 47).

Как объясняет глава Офиса по координации санкций Государственного департамента США Джим О’Брайан, полностью заблокировать торговлю с россией невозможно, поскольку это может отрицательно сказаться на мировой торговле; кроме того, в некоторых случаях такие санкции больше бы вредили США, чем рф.

Еще одна из причин, указываемая АР, — противоречие с санкциями Британии и ЕС, вследствие чего возникает путаница, поскольку они и США публикуют отдельные санкционные списки. Как следствие, по крайней мере, одна российская компания, поставляющая металл российской оборонной промышленности, до сих пор торгует с американскими и европейскими фирмами.

Как пишет издание, некоторые российские товары администрация Джо Байдена не только не планирует запрещать, но и поощряет покупать — речь идет прежде всего о химических удобрениях, которых с начала вторжения россии в Украину прибыло более 100 партий. Энергоресурсы из россии в США до сих пор поставляются из-за того, что некоторым компаниям разрешили завершить действующие контракты, прежде чем отказываться от российских энергоносителей.

Економічна Правда По материалам:

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