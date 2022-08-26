Российский морской экспорт угля фактически остановился из-за санкций ЕС — Bloomberg Сегодня 03:02 — Энергетика

Российский морской экспорт угля фактически остановился из-за санкций ЕС — Bloomberg

Экспорт российского угля был фактически остановлен из-за запрета Евросоюза обслуживать поставки российского угля в любую точку мира в рамках пятого пакета санкций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

Агентство выяснило, что АО «Суэк», крупнейшая российская горнодобывающая компания, добывающая энергетический уголь, не может поставлять его на экспорт с середины августа. По словам собеседников, на рынках страхования и перестрахования доминируют компании ЕС, Великобритании и Швейцарии, поэтому судовладельцам сложно найти страховое покрытие для транспорта.

Запрет ЕС на импорт российского угля и других товаров в блок вступил в силу 10 августа после четырехмесячного переходного периода. Ранее в разъяснении Еврокомиссия заявила, что санкции также запрещают операторам ЕС предоставлять услуги финансирования и страхования для всех поставок такой продукции с российским происхождением.

Хотя российские угольные предприятия начали перенаправлять объемы в Азию задолго до вступления эмбарго в силу, судовладельцы обычно перестраховывают свои риски у крупных страхователей, которые с августа не могут покрывать такой экспорт.

Компании рассматривают другие варианты поставок, но они будут более дорогими и потребуют определенное время на переустройство, что приведет к еще большему росту цен.

Россия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. В то же время на угольную промышленность приходится всего около 1% российской экономики.

Поскольку россия перенаправляла свой уголь в Азию, включая Индию, такие экспортеры, как Австралия, начали замещение этих объемов в Европе. Это способствовало росту цен, которые выросли в десять раз за последний год.

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Економічна Правда По материалам:

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