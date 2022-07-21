Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций против россии — Finance.ua

Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций против россии Сегодня 12:01 — Фондовый рынок

Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций против россии

Евросоюз принял седьмой пакет санкций против россии из-за вторжения в Украину.

Новые ограничительные меры включают запрет на импорт российского золота, замораживание активов Сбербанка и экспортные ограничения.

В список персональных санкций попали более 50 физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных, бизнесменов и пропагандистов, рассказал постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранкевичус.

Запрет импорта российского золота подтвердит уже существующие ограничения: в марте Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) исключила российские афинажные заводы из перечня доверенных поставщиков (Good Delivery), после чего экспорт драгоценных металлов упал — с 25 тонн в месяц до десятков килограммов.

«Сбербанк» отключен от системы SWIFT вместе с еще девятью российскими банками и находится под блокирующими санкциями США и Британии. Однако до сих пор он не входил в европейские черные списки.

Среди общественных и политических деятелей, которые могут фигурировать в новых списках санкций, СМИ называли мэра москвы Сергея Собянина, главу «ростеха» Сергея Чемезова, актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова, а также лидера мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова.

Также в новых списках санкций могут фигурировать несколько родственников российских олигархов, с помощью которых пытались «спрятать» активы от замораживания в Евросоюзе.

Евросоюз рассматривает ужесточение санкций в отношении депозитов россиян и экспорта в россию технологий, которые могут использоваться для производства оружия. Новых запретов на российские энергоносители в пакете санкций не будет.

Новые ограничения вступят в силу 21 июля после опубликования в официальном журнале Евросоюза.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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