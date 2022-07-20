ЕС смягчит санкции против росбанков: позволит расчеты за продовольствие – Reuters — Finance.ua
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ЕС смягчит санкции против росбанков: позволит расчеты за продовольствие – Reuters

Фондовый рынок
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Евросоюз планирует смягчить санкции против российских банков и разморозить часть средств для проведения расчетов за продовольствие.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект документа.
Соответствующие изменения Европейский Союз намерен одобрить в среду, 20 июля. Блок пойдет на такой шаг на фоне критики со стороны африканских лидеров по поводу якобы негативного для торговли влияния санкций против рф за ее жестокую войну против Украины.
При этом недостаток агропродукции на мировом рынке обусловлен прежде всего блокировкой российским флотом украинских портов, служивших основным маршрутом для экспорта зерновых из Украины.
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В среду страны ЕС планируют разморозить ранее заблокированные активы ведущих российских кредиторов — ВТБ (VTBR.MM), Совкомбанка, Новикомбанка, Банка ФК «Открытие», Внешэкономбанка (ВЭБ.рф), Промсвязьбанка и банка россия, говорится в документе.
Согласно новым санкциям, Сбербанк, крупнейший российский банк, также подлежит замораживанию активов. Исключение составят финансовые ресурсы, необходимые для торговли продовольствием. Необходимая сумма может быть выделена «по подтверждению, что такие средства необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, в частности — пшеницы и удобрений».
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Согласно пересмотренным санкциям, ЕС также планирует содействовать экспорту продовольствия из российских портов, которые трейдеры самостоятельно прекратили обслуживать после санкций ЕС.
Попытки россии добиться отмены санкций, по крайней мере, для своего агроэкспорта фигурируют и в рамках переговоров о деблокаде украинских портов. Однако, как пишет FT, ослабление санкций не связано с попытками договориться с россией, а является частью комплекса мер по предупреждению голода в мире. В настоящее время камнем преткновения в переговорах являются гарантии, которые обеспечили бы ненападение рф на суда с зерном, портовую и железнодорожную инфраструктуру, необходимую для экспорта зерна.
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Напомним, российское законодательство содержит список из 10 банков, уполномоченных обслуживать участников государственного оборонного заказа: «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Всероссийский банк развития регионов», «Россельхозбанк», «Новикомбанк», «Банк «Санкт-Петербург», «россия», «Дальневосточный банк» и «Промсвязьбанк».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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