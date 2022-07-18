рф потеряет $79 млрд с нефтяного рынка до конца 2022 года из-за санкций — Finance.ua

рф потеряет $79 млрд с нефтяного рынка до конца 2022 года из-за санкций Сегодня 18:30 — Энергетика

рф потеряет $79 млрд с нефтяного рынка до конца 2022 года из-за санкций

До конца 2022 года объем недополученных доходов российского нефтяного сектора из-за вторжения в Украину и последующих санкций оценивается в $79 млрд.

Об этом свидетельствуют расчеты, проведенные экспертами KSE Institute и представленные Международной группой Ермака — Макфола по санкциям против рф.

Отмечается, что в основе расчетов заложены объемы добычи и экспорта нефти в рф в пределах квот в картеле ОПЕК+, которые существовали до вторжения в Украину, и размер дисконта, с которым рф вынуждена продавать свою нефть.

Ценовой дисконт на российскую марку нефти Urals колеблется в пределах 30%, а география поставок из-за постепенного сокращения покупки нефти западными государствами смещается на восток. В частности, в мае 2022 года по сравнению с февралем 2022 года Турция увеличила импорт российской нефти на 50%, Китай — на 25%, а Индия — на 800%.

При этом страны-члены ОЭСР в Азии практически полностью отказались от российской нефти в мае 2022 года, ЕС сократил ее покупку на 12%, а США и Великобритания вместе снизили объемы импорта на 89% по сравнению с февралем 2022 года.

По расчетам KSE Institute, в 2023 году добыча нефти в рф сократится до 7,27 млн б/д, что на 3,1 млн б/д меньше сегодняшнего показателя или же на 38% меньше действующей квоты в ОПЕК+.

В частности, падение объемов ожидается благодаря окончательному запрету транспортировать российскую нефть в страны ЕС по морскому пути, введенному в шестом пакете санкций Евросоюза и обязательствам Польши и Германии прекратить импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» до конца 2022 года. Следовательно, ЕС снизит импорт российской нефти на 90% в течение следующих семи месяцев.

«Почти $80 млрд недополученных рф нефтяных доходов — это конкретная плата за агрессию против Украины. Учитывая ограничения на поставку технологического оборудования для нефтегазового сектора и выход многих ТНК из совместных с рф энергетических проектов, российскую нефтяную отрасль ожидает дальнейшая стагнация», — отметила руководитель Института KSE, вице-президент по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики Наталья Шаповал.

Отмечается, что План действий по усилению санкций против рф, ранее презентованный Международной группой Ермака — Макфола, предусматривает полный запрет на экспорт российских энергоносителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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