В ЕС сообщили, когда ждать восьмой пакет санкций против россии — Finance.ua

В ЕС сообщили, когда ждать восьмой пакет санкций против россии Сегодня 11:15 — Мир

В ЕС сообщили, когда ждать восьмой пакет санкций против россии

По словам заместителя председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича, работа над следующим восьмым пакетом санкций Европейского Союза против россии продолжится осенью.

В ходе неформальной встречи министров ЕС в Праге Шефчович сказал, что проект новых санкций против россии адаптирует правила ЕС к предложенным ограничениям, среди прочего, странами «Группы семи».

Также он анонсировал, что на следующей неделе Комиссия предложит пути скоординированных действий в случае перебоев с поставкой российского газа и обеспечения солидарности и защиты единого рынка.

«Мы не будем заложниками кремля в энергетических вопросах», — сказал Шефчович.

Напомним, Еврокомиссия в пятницу одобрила совместное предложение по седьмому пакету санкций против россии.

Новые ограничения предусматривают запрет на ввоз российского золота, а также усиливают контроль над экспортом двойного использования и передовых технологий.

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Українська правда По материалам:

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