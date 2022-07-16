В ЕС сообщили, когда ждать восьмой пакет санкций против россии — Finance.ua

В ЕС сообщили, когда ждать восьмой пакет санкций против россии
По словам заместителя председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича, работа над следующим восьмым пакетом санкций Европейского Союза против россии продолжится осенью.
Об этом сообщает «Польское радио» .
В ходе неформальной встречи министров ЕС в Праге Шефчович сказал, что проект новых санкций против россии адаптирует правила ЕС к предложенным ограничениям, среди прочего, странами «Группы семи».
Также он анонсировал, что на следующей неделе Комиссия предложит пути скоординированных действий в случае перебоев с поставкой российского газа и обеспечения солидарности и защиты единого рынка.
«Мы не будем заложниками кремля в энергетических вопросах», — сказал Шефчович.
Напомним, Еврокомиссия в пятницу одобрила совместное предложение по седьмому пакету санкций против россии.
Новые ограничения предусматривают запрет на ввоз российского золота, а также усиливают контроль над экспортом двойного использования и передовых технологий.
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