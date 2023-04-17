Правительство планирует за год выдать ветеранам тысячу грантов на развитие собственного бизнеса — Finance.ua

Правительство планирует за год выдать ветеранам тысячу грантов на развитие собственного бизнеса Сегодня 09:24 — Личные финансы

Правительство планирует за год выдать ветеранам тысячу грантов на развитие собственного бизнеса

В этом году правительство планирует выдать более 1000 грантов ветеранам для начала и развития бизнеса в рамках программы «Власна справа».

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная в эфире телемарафона «Суспільне.Спротив», передает пресс-служба Минэкономики.

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«С 10 апреля правительство запустило новые грантовые программы для ветеранов и мы ожидаем высокой заинтересованности наших защитников и защитниц, а также другого из их супругов в получении финансовой поддержки от государства предпринимательством. Мы рассчитываем, что в этом году выдадим более 1000 грантов ветеранам и таким образом поможем им развивать собственное дело и становиться экономически независимым после завершения службы и возврата к мирной жизни», — рассказала Бережная.

Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предпринимателя в течение трех лет. Заявки на получение гранта подаются через портал Дія вместе с бизнес-планом.

Первая волна подачи заявлений стартовала 10 апреля и продлится две недели, после чего в течение 15 рабочих дней происходит проверка деловой репутации заявителя и поданных им документов, оценивается реалистичность его бизнес-плана, он проходит собеседование со специалистами Госслужбы занятости, по результатам которой службой принимается решение о предоставление или отказе в предоставлении гранта.

Справка Finance.ua:

ранее мы писали, что ветераны смогут получить грант от 250 тыс. гривен до 1 млн гривен. Кроме того, другой из супругов защитника сможет получить грант 500 тыс. гривен на развитие семейного бизнеса. В частности:

250 тыс. гривен — для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места;

— для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места; 500 тыс. гривен — для члена семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест;

— для члена семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест; 1 млн гривен — для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, которые зарегистрированы как ФЛП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

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