Норвегия предлагает гранты релоцированным украинским предприятиям: условия — Finance.ua
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Норвегия предлагает гранты релоцированным украинским предприятиям: условия

Личные финансы
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Норвегия предлагает гранты релоцированным украинским предприятиям: условия
Норвегия предлагает гранты релоцированным украинским предприятиям: условия
Международные доноры поддерживают релоцированный бизнес.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Норвежский совет по делам беженцев создал программу поддержки владельцев бизнеса, переехавших с территорий ведения активных боевых действий во Львовскую или Тернопольскую области Украины», — сказано в сообщении.
Заявку на получение гранта можно подать до 20 апреля.

Основные условия подачи заявки:

  • предприятие имеет потенциал для создания новых рабочих мест;
  • деятельность бизнеса будет положительно влиять на развитие громады, в которую он перемещен.
Заполнить анкету на участие в конкурсе можно, перейдя по ссылке.
Если бизнес семейный, то заявка может быть подана только от одного члена семьи.
Напомним, на деоккупированные территории Херсонской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областей вернулись более 1 млн человек, выехавших с начала войны. А около 14 000 предприятий возобновили работу.

Справка Finance.ua:

  • в Украине расширили проект работы и запускают новые грантовые программы для ветеранов на начало или развитие собственного бизнеса. Заявки можно подавать через портал «Дія» с 10 апреля;
  • согласно решению правительства, ветераны смогут получить грант от 250 тыс. гривен до 1 млн гривен. Кроме того, второй из супругов защитника сможет получить грант 500 тыс. гривен на развитие семейного бизнеса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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