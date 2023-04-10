Норвегия предлагает гранты релоцированным украинским предприятиям: условия — Finance.ua

Норвегия предлагает гранты релоцированным украинским предприятиям: условия Сегодня 15:45 — Личные финансы

Норвегия предлагает гранты релоцированным украинским предприятиям: условия

Международные доноры поддерживают релоцированный бизнес.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Норвежский совет по делам беженцев создал программу поддержки владельцев бизнеса, переехавших с территорий ведения активных боевых действий во Львовскую или Тернопольскую области Украины», — сказано в сообщении.

Заявку на получение гранта можно подать до 20 апреля.

Основные условия подачи заявки:

предприятие имеет потенциал для создания новых рабочих мест;

деятельность бизнеса будет положительно влиять на развитие громады, в которую он перемещен.

Заполнить анкету на участие в конкурсе можно, перейдя по ссылке.

Если бизнес семейный, то заявка может быть подана только от одного члена семьи.

Напомним, на деоккупированные территории Херсонской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областей вернулись более 1 млн человек, выехавших с начала войны. А около 14 000 предприятий возобновили работу.

Справка Finance.ua:

в Украине расширили проект работы и запускают новые грантовые программы для ветеранов на начало или развитие собственного бизнеса. Заявки можно подавать через портал «Дія» с 10 апреля;

согласно решению правительства, ветераны смогут получить грант от 250 тыс. гривен до 1 млн гривен. Кроме того, второй из супругов защитника сможет получить грант 500 тыс. гривен на развитие семейного бизнеса.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.