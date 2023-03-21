Гранты от государства: начался прием запросов на участие в программе «єРобота» от бизнеса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гранты от государства: начался прием запросов на участие в программе «єРобота» от бизнеса

Личные финансы
24
Гранты от государства: начался прием запросов на участие в программе «єРобота» от бизнеса
Гранты от государства: начался прием запросов на участие в программе «єРобота» от бизнеса
Стартовала 4-я волна приема запросов на участие в программе «єРобота» от представителей бизнеса.
Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации со ссылкой на Департамент экономики Киевской ОВА.
«Бизнес-планы можно подать через Портал Дія до 19 ноября 2023 года. Важно, что лица, получившие отказ в финансировании в прошлых периодах, могут подать заявку повторно», — сказано в сообщении.
Средний размер гранта — 249 тыс. грн.
Общая сумма грантовых средств, которые поступят получателям, составляет более 9 млн грн.
Топ-5 наиболее актуальных направлений деятельности:
  • Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 45,4%;
  • Временное размещение и организация питания — 27,3%;
  • Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство — 9,1%;
  • Информация и телекоммуникации — 9,1%;
  • Строительство — 9,1%.
«Консультации претендентам на получение микрогрантов о порядке формирования и подачи документов, разработке и доработке бизнес-планов можно получить, обратившись в Киевский областной центр занятости», — сообщает пресс-служба КМВА.

Справка Finance.ua:

  • украинцы из малообеспеченных семей, которые не работают, смогут получить беспроцентный кредит на развитие собственного дела;
  • правительство Украины предложит программы для создания и развития бизнеса и активные программы занятости для трудоустройства ветеранов, в том числе людей с инвалидностью, приобретенной в результате войны.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.