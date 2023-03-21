Гранты от государства: начался прием запросов на участие в программе «єРобота» от бизнеса — Finance.ua

Гранты от государства: начался прием запросов на участие в программе «єРобота» от бизнеса
Стартовала 4-я волна приема запросов на участие в программе «єРобота» от представителей бизнеса.
Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации со ссылкой на Департамент экономики Киевской ОВА.
«Бизнес-планы можно подать через Портал Дія до 19 ноября 2023 года. Важно, что лица, получившие отказ в финансировании в прошлых периодах, могут подать заявку повторно», — сказано в сообщении.
Средний размер гранта — 249 тыс. грн.
Общая сумма грантовых средств, которые поступят получателям, составляет более 9 млн грн.
Топ-5 наиболее актуальных направлений деятельности:
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 45,4%;
- Временное размещение и организация питания — 27,3%;
- Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство — 9,1%;
- Информация и телекоммуникации — 9,1%;
- Строительство — 9,1%.
«Консультации претендентам на получение микрогрантов о порядке формирования и подачи документов, разработке и доработке бизнес-планов можно получить, обратившись в Киевский областной центр занятости», — сообщает пресс-служба КМВА.
Справка Finance.ua:
- украинцы из малообеспеченных семей, которые не работают, смогут получить беспроцентный кредит на развитие собственного дела;
- правительство Украины предложит программы для создания и развития бизнеса и активные программы занятости для трудоустройства ветеранов, в том числе людей с инвалидностью, приобретенной в результате войны.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью