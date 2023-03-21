Гранты от государства: начался прием запросов на участие в программе «єРобота» от бизнеса — Finance.ua

Гранты от государства: начался прием запросов на участие в программе «єРобота» от бизнеса Сегодня 09:34 — Личные финансы

Гранты от государства: начался прием запросов на участие в программе «єРобота» от бизнеса

Стартовала 4-я волна приема запросов на участие в программе «єРобота» от представителей бизнеса.

Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации со ссылкой на Департамент экономики Киевской ОВА.

«Бизнес-планы можно подать через Портал Дія до 19 ноября 2023 года. Важно, что лица, получившие отказ в финансировании в прошлых периодах, могут подать заявку повторно», — сказано в сообщении.

Средний размер гранта — 249 тыс. грн.

Общая сумма грантовых средств, которые поступят получателям, составляет более 9 млн грн.

Топ-5 наиболее актуальных направлений деятельности:

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 45,4%;

Временное размещение и организация питания — 27,3%;

Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство — 9,1%;

Информация и телекоммуникации — 9,1%;

Строительство — 9,1%.

«Консультации претендентам на получение микрогрантов о порядке формирования и подачи документов, разработке и доработке бизнес-планов можно получить, обратившись в Киевский областной центр занятости», — сообщает пресс-служба КМВА.

Справка Finance.ua:

украинцы из малообеспеченных семей, которые не работают, смогут получить беспроцентный кредит на развитие собственного дела;

правительство Украины предложит программы для создания и развития бизнеса и активные программы занятости для трудоустройства ветеранов, в том числе людей с инвалидностью, приобретенной в результате войны.

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