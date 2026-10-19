Правительство изменило правила предоставления ветеранских услуг через ЦПАУ

Правительство исключило из перечня обязательных для предоставления через ЦНАПы две услуги в ветеранской сфере.

Иностранные военнослужащие и лица без гражданства, защищавшие Украину, смогут оформлять ветеранские статусы через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). В то же время правительство исключило из обязательного перечня центров две услуги.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 15 октября 2026 г. № 1262, которым обновлено постановление № 1226.

Какие ветеранские статусы иностранцы смогут оформить через ЦПАУ

В обязательный перечень услуг ЦПАУ включили три процедуры для иностранцев и лиц без гражданства, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины:

предоставление статуса участника боевых действий и выдача соответствующего удостоверения;

предоставление статуса лица с инвалидностью в результате войны и выдача удостоверения;

лишение статуса УБД или лица с инвалидностью в результате войны.

Таким образом, иностранные защитники и лица без гражданства могут подавать документы для получения соответствующих статусов через ЦПАУ.

В то же время, сами центры не принимают решения о предоставлении или лишении статуса. Это остается полномочием соответствующих государственных органов.

Жилищные компенсации для ветеранов и их семей

Правительство также дополнило перечень обязательных услуг ЦПАУ процедурами назначения денежных компенсаций за жилье для определенных категорий защитников Украины и членов их семей.

В список услуг, обязательных для предоставления через ЦПАУ, включено:

назначение денежной компенсации за причитающиеся для получения жилые помещения отдельным категориям лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также членам их семей;

назначение жилищной компенсации внутренне перемещенным лицам, защищавшим Украину.

При этом услуга для переселенцев из числа защитников не нова. Раньше она уже была в обязательном перечне ЦПАУ, но относилась к категории «Социальная защита и поддержка». Теперь ее перенесли в категорию «Ветераны войны и члены их семей», где также размещена услуга по назначению жилищной компенсации другим определенным категориям защитников.

В то же время, изменения не означают автоматического назначения выплат или расширения круга лиц, имеющих право на компенсацию. Условия получения средств, список нужных документов и порядок принятия решений определяются профильным законодательством.

Какие услуги исключили из перечня ЦНАПов

Правительство исключило из перечня обязательных для предоставления через ЦПАУ две услуги в ветеранской сфере.

Первая — установление факта непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства в связи с российской агрессией.

Вторая — выдача направления на профессиональную адаптацию ветеранов, отдельных категорий военнослужащих, членов их семей и семей погибших защитников.

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Как пояснили в Министерстве по делам ветеранов, услуга по установлению факта участия в обороне Украины для отдельных категорий заявителей фактически уже не предоставляется. Это связано с отменой порядка, который регулировал установление такого факта для определенных категорий гражданских добровольцев, в том числе людей, получивших инвалидность по участию в обороне Украины, и членов семей погибших добровольцев.

Ранее соответствующая процедура определялась постановлением Кабмина № 685. Она предусматривала возможность подачи документов через ЦПАУ или непосредственно в Минветеранов. Решение об установлении факта участия принимала межведомственная комиссия, созданная при министерстве.

Это не означает, что необходимость подтверждать участие в обороне исчезла. Такие документы и в дальнейшем могут потребоваться для получения отдельных ветеранских статусов и предусмотренных законодательством социальных гарантий.

Куда обращаться для оформления ветеранских статусов

Статус участника боевых действий

Военнослужащий может обратиться к командованию своей воинской части для оформления и направления документов в соответствующую комиссию.

Если документы не были поданы, военнослужащий или лицо, уволенное со службы, может обратиться в уполномоченную комиссию самостоятельно. Это должна быть комиссия ведомства, в системе которого лицо проходит или проходило службу: Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и т. д.

Статус лица с инвалидностью в результате войны

Заявление подается в местное структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по задекларированному или зарегистрированному месту жительства или пребывания. Внутренне перемещенные лица могут обращаться по фактическому местожительству.

Документы можно подать лично, через представителя или отправить по почте. Для отдельных категорий заявителей доступно оформление через портал «Дія».

Статус члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины

Обращаться нужно в местное структурное подразделение по ветеранской политике. Для ВПЛ предусмотрена возможность обращения по фактическому местожительству.

Документы можно подать лично, через представителя или по почте. В случаях, предусмотренных условиями электронной услуги, можно также подать заявление через портал «Дія».