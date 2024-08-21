Правительство изменило порядок мобилизации лиц, которые ухаживают или содержат больных (детали) — Finance.ua

Правительство изменило порядок мобилизации лиц, которые ухаживают или содержат больных (детали) Сегодня 12:00 — Личные финансы

Правительство изменило порядок мобилизации лиц, которые ухаживают или содержат больных (детали)

Правительство внесло изменения в Порядок мобилизации военнообязанных, которые ухаживают или содержат больных или лиц с инвалидностью. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

Напомним, Министерством социальной политики было разработано постановление, которым вносятся изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.

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Этим Порядком, кроме прочего, регулируются вопросы отсрочки, проверки оснований для нее, определяется перечень документов для получения отсрочки, утверждается форма акта об установлении факта ухода.

следующие изменения: В соответствии с принятым постановлением , в законодательство внесены

пересмотрены документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, которые содержат или осуществляют постоянный уход за родными и близкими

Теперь эти две категории людей и пакеты документов, подтверждающие факт содержания или ухода, — разделены.

Кроме того, военнообязанным, которые ухаживают за больной супругой/супругом, ребенком и/или своим отцом/матерью, больше не нужно указывать в Заявлении в ТЦК и СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, которые подтверждают невозможность осуществления ухода другими членами семьи (требование содержало пп.9 Приложения 5 Порядка). Такую информацию указывают только военнообязанные, осуществляющие уход за больными родителями жены. ТЦК и СП будут проверять ее по данным государственных реестров (п. 581 Порядка).

Также военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода (требование содержало пп.13. Приложения 5 Порядка). Ведь по украинскому законодательству взрослые дети, имеющие нетрудоспособных родителей, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

изменен механизм получения акта об установлении постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.

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В частности, теперь, чтобы оформить Акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, военнообязанному больше не нужно идти в ТЦК и СП. Акт можно будет получить, обратившись с заявлением произвольной формы в органы местного самоуправления (сельский, поселковый, городской, районный в городе совет) и районные государственные администрации. После подачи заявления орган местного самоуправления должен рассмотреть его в течение 10 календарных дней (п. 581 Порядка).

внесены изменения в акт об установлении факта постоянного ухода.

Кроме того, из п. 61 Порядка исключено требование об оформлении акта установления факта осуществления ухода для лиц, уже получающих надбавку или компенсацию за уход. Для них достаточно предъявить документы ТЦК и СП. Теперь Актом об установлении факта осуществления постоянного ухода не устанавливается отсутствие других членов семьи, которые могут осуществлять постоянный уход и не подтверждается невозможность осуществления ими такого ухода.

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