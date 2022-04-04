Правительство будет возмещать до 150 кв. м стоимости уничтоженного жилья — Finance.ua

Правительство будет возмещать до 150 кв. м стоимости уничтоженного жилья

Сегодня 15:14 — Личные финансы

Кабмин будет возмещать украинцам стоимость до 150 кв. м уничтоженного русскими оккупантами жилья.

Об этом сообщил 2 апреля во время брифинга советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Принято соответствующее решение о возмещении уничтоженного жилищного имущества, но для этого нужно зайти в приложение „Дія“, выбрать там опцию „Услуги“ и подать заявку на возмещение уничтоженного жилищного имущества», — отметил Арестович.

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По его словам, при повреждении имущества до 150 кв. м правительство будет компенсировать его. В случае, если жилая площадь уничтоженного дома или квартиры составляла более 150 кв. м, будет возмещаться разница.

Ранее народный депутат Украины, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщала , что «речь идет не о денежной компенсации, а о квадратных метрах жилой площади».

Если жилье можно отремонтировать, владельцу предоставят средства для восстановления или профинансируют необходимые работы. Компенсация на ремонт определяется по результатам оценки, но предельная сумма компенсации не может превышать стоимость строительства нового жилья

«Новое жилье должно быть такой же площади, как и утраченное, но не более 150 кв м. Его можно выбрать в том же населенном пункте или по желанию в другом, но аналогичной категории. Также можно получить жилье более высокой стоимости, профинансировав разницу самостоятельно», — добавила Шуляк.

Справка Finance.ua:

в Верховную Раду уже внесли законопроект, которым определили, кто может получить компенсацию за повреждение и уничтожение недвижимости в результате боевых действий, вызванных военной агрессией рф, а также сколько будут возмещать и кто будет иметь приоритетное право на получение компенсации. Самое важное из документа мы описали по ссылке;

с 30 марта украинцы могут подать заявку о поврежденном имуществе в Дії.

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