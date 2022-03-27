Как украинцам будут компенсировать потерю жилья: внесен законопроект — Finance.ua

Как украинцам будут компенсировать потерю жилья: внесен законопроект

Сегодня 15:02 — Личные финансы

В Верховную Раду внесли законопроект, которым определяются правовые и организационные основы предоставления компенсации за повреждение и уничтожение недвижимости в результате боевых действий, вызванных военной агрессией рф.

Речь идет о законопроекте 7198

Кто будет иметь право на получение компенсации:

1. физические лица — граждане Украины, являющиеся:

а) владельцами поврежденных и/или уничтоженных объектов недвижимого имущества;

лицами, которые провели инвестирование и финансирование строительства объектов жилищного строительства, в отношении которых получено право на выполнение строительных работ и которые не приняты в эксплуатацию;



членами жилищно-строительных (жилых) кооперативов, выкупивших квартиру, другое жилое помещение кооператива, но не оформивших право собственности на него;



наследниками лиц, определенных подпунктами «а» — «в» этого пункта;

2. объединениями совладельцев многоквартирных домов, управителями многоквартирных домов, жилищно-строительными (жилищными) кооперативами, осуществляющими содержание соответствующих домов, по восстановлению поврежденного общего имущества многоквартирного дома.

Как будут возмещать ущерб?

Предлагается установить следующие способы предоставления компенсации, предусмотрев, что компенсация предоставляется в виде:

денежной компенсации путём перечисления денежных средств на текущий счет получателя компенсации;

объекта недвижимого имущества путём финансирования его строительства;



финансирования выполнения строительных работ по восстановлению поврежденного общего имущества многоквартирного дома.



Размер денежной компенсации определяется по результатам оценки стоимости восстановления соответствующего поврежденного объекта недвижимого имущества с учетом степени его повреждения.

Предельная сумма компенсации за поврежденный объект недвижимого имущества не может превышать стоимости компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества, определенной в соответствии с настоящим Законом.

Подача заявления на компенсацию

В документе указывается, что заявление подается в Комиссию по рассмотрению вопросов предоставления компенсации во время действия военного положения и в течение 90 календарных дней с даты его окончания на территории, на которой находится (находился) поврежденный или уничтоженный объект недвижимого имущества. Заявление подается по каждому поврежденному или уничтоженному объекту недвижимого имущества отдельно.

Кроме того, подать заявление можно будет независимо от места жительства (нахождения) физического лица или местонахождение юридического лица.

Заявление о предоставлении компенсации может быть подано:

в электронной форме через Единый государственный вебпортал электронных услуг, а также его мобильное приложение;

в бумажной форме через центр предоставления административных услуг, органы социальной защиты населения или нотариуса.



В заявлении о предоставлении компенсации указываются:

сведения о лице, объект недвижимого имущества которого поврежден или уничтожен;

сведения о поврежденном или уничтоженном объекте недвижимого имущества;



регистрационный номер отчета об оценке стоимости восстановления поврежденного объекта недвижимого имущества (отчета об оценке стоимости восстановления поврежденного общего имущества многоквартирного дома) в Единой базе данных отчетов об оценке — в случае если оценка стоимости поврежденного объекта недвижимого имущества (оценка стоимости восстановления поврежденного общего имущества) имущества многоквартирного дома) обеспечивается получателем компенсации;



регистрационный номер отчета об обследовании возможности/невозможности восстановления объекта недвижимого имущества — если обследование возможности/невозможности восстановления объекта недвижимого имущества обеспечивается получателем компенсации;



сведения о заявителе.



Также к заявлению нужно будет приложить соответствующие подтверждающие документы, например документ, подтверждающий право собственности, или документ, подтверждающий инвестирование и финансирование строительства.

Приоритетное право на получение компенсации имеют:

многодетные семьи;

лица с инвалидностью I и II групп;



участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, лица, определенные частью первой статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».



Законопроект определяет такой механизм получения компенсации:

1) получатель подает заявление о предоставлении компенсации;

2) заявление рассматривает Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации. На этом этапе будет происходить:

установление наличия/отсутствия оснований для получения компенсации;

установление наличия/отсутствия приоритетного права на получение компенсации;



сбор документов и информации, необходимой для принятия решения о предоставлении компенсации;



проведение обследования возможности/невозможности восстановления объекта недвижимого имущества. Такое обследование проводится в отношении здания в целом;



Такое обследование проводится в отношении здания в целом; принятие решения о включении получателя компенсации в очередь;



проведение оценки стоимости восстановления поврежденной недвижимости или оценки восстановления поврежденного общего имущества многоквартирного дома;



определение размера компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества;



принятие решения о предоставлении компенсации.



И только после всех этих этапов исполнительный орган будет обеспечивать предоставление компенсации.

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