Украинцы вскоре смогут внести ущерб от оккупантов в Дії — Finance.ua
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Украинцы вскоре смогут внести ущерб от оккупантов в Дії

Сегодня 10:06Личные финансы
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Украинцы вскоре смогут внести ущерб от оккупантов в ДіїУкраинцы вскоре смогут внести ущерб от оккупантов в Дії, dsns.gov.ua
Правительство одобрило постановление, которое позволит украинцам через Дію отправить сообщение и зафиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что в субботу правительство приняло постановление о порядке сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимом имуществе через портал и приложение Дія.
По словам главы правительства, через неделю после вступления постановления в силу каждый украинец, чей дом разрушила война, сможет через Дію отправить сообщение и зафиксировать факт повреждений. Впоследствии благодаря этой информации у правительства будет возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление.
«Мы все отстроим: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу каждого пострадавшего города. И этот процесс начинается уже сейчас — со сбора информации и фиксации убытков», — отметил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что по расчетам на выплаты беженцам требуется 5 миллиардов ежемесячно;
  • министр социальной политики рассказала о последствиях неуплаты коммунальных услуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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