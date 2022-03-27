Украинцы вскоре смогут внести ущерб от оккупантов в Дії — Finance.ua

Он отметил, что в субботу правительство приняло постановление о порядке сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимом имуществе через портал и приложение Дія.
По словам главы правительства, через неделю после вступления постановления в силу каждый украинец, чей дом разрушила война, сможет через Дію отправить сообщение и зафиксировать факт повреждений. Впоследствии благодаря этой информации у правительства будет возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление.
«Мы все отстроим: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу каждого пострадавшего города. И этот процесс начинается уже сейчас — со сбора информации и фиксации убытков», — отметил Шмыгаль.
Справка Finance.ua:
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